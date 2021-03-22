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Белорусские студенты создали робота-строителя: он умеет класть кирпич
Источник материала: Onliner
Студенты Брестского государственного технического университета создали мобильный роботизированный комплекс для автоматизации процесса кирпичной кладки. Как
Робота оборудовали техническим зрением, которым можно управлять через программное обеспечение. Такие возможности позволяют обучать устройство различным способам и приемам.
Такого робота можно будет применять при выкладывании вентканалов и других сложных элементов кладки, которые непросто выполнять обычным рабочим. Аппарат может выполнить такие операции более качественно и быстро.
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Студенты Брестского государственного технического университета создали мобильный роботизированный комплекс для автоматизации процесса кирпичной кладки. Как...
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