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Белорусские студенты создали робота-строителя: он умеет класть кирпич

22.03.2021 16:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Студенты Брестского государственного технического университета создали мобильный роботизированный комплекс для автоматизации процесса кирпичной кладки. Как сообщает ОНТ, при создании гаджета разработчики объединили роботизированную тележку и робота-манипулятора. В эфире заявили, что благодаря инновационному комплексу скорость кладки становится в разы быстрее.

Робота оборудовали техническим зрением, которым можно управлять через программное обеспечение. Такие возможности позволяют обучать устройство различным способам и приемам.

Белорусские студенты создали робота-строителя: он умеет класть кирпич

Такого робота можно будет применять при выкладывании вентканалов и других сложных элементов кладки, которые непросто выполнять обычным рабочим. Аппарат может выполнить такие операции более качественно и быстро.

 
 
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Студенты Брестского государственного технического университета создали мобильный роботизированный комплекс для автоматизации процесса кирпичной кладки. Как...
 
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