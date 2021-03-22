Белорусские студенты создали робота-строителя: он умеет класть кирпич

Источник материала: Onliner

Студенты Брестского государственного технического университета создали мобильный роботизированный комплекс для автоматизации процесса кирпичной кладки. Как сообщает ОНТ, при создании гаджета разработчики объединили роботизированную тележку и робота-манипулятора. В эфире заявили, что благодаря инновационному комплексу скорость кладки становится в разы быстрее.

Робота оборудовали техническим зрением, которым можно управлять через программное обеспечение. Такие возможности позволяют обучать устройство различным способам и приемам.





Такого робота можно будет применять при выкладывании вентканалов и других сложных элементов кладки, которые непросто выполнять обычным рабочим. Аппарат может выполнить такие операции более качественно и быстро.