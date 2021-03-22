Без перемен. Диснеевский мультфильм снова возглавил столичный прокат

Источник материала: Tut.by

Что минчане смотрели в кино на прошлой неделе? Таким вопросом AFISHA.TUT.BY задается каждый понедельник. Судя по данным от столичных кинотеатров, уже третью неделю в прокате — без перемен: диснеевский мультфильм «Райя и последний дракон» ну никак не готов уступать конкурентам первую строчку.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 15−21 марта

Silver Screen cinemas

1. Райя и последний дракон

2. Игры шпионов

3. Никто

4. Пара из будущего

5. Пальма

«АртКинотеатр»

1. Райя и последний дракон

2. Пара из будущего

3. Батя

4. Игры шпионов

5. Никто

«КиноМинска»

1. Райя и последний дракон

2. Пара из будущего

3. Никто

4. Батя

5. Пальма

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Никто

2. Батя

3. Пара из будущего

4. Земля кочевников

5. Райя и последний дракон

Уже по традиции красочная анимация от студии Disney — «Райя и последний дракон» — становится первой в кинотеатрах сразу трех столичных киносетей. Кроме нее, из недели в неделю интересом пользуются российские народные комедии «Батя» и «Пара из будущего» , а вот «Конек-горбунок» из гонки выбыл, хотя фэнтезийная комедия все еще идет в кино. Впервые не появился в топах кинотеатров и пиксаровский хит «Душа» — безоговорочный лидер столичного проката начала этого года.

Неплохой старт показали премьеры недели — шпионская драма «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем, русский аналог «Хатико» «Пальма» , а также фильм с Бобом Оденкерком «Никто» — он так и вовсе стал лидером проката в кинокомплексе «Falcon Club Бутик Кино». Здесь же замечена социальная драма «Земля кочевников» , которая уже через месяц должна завоевать парочку «Оскаров» — у нее сразу шесть номинаций. Подробнее о том, чем это кино так хорошо и почему при этом оно рискует остаться незамеченным, мы писали тут.

Премьера недели — «Никто»

С постера премьерной ленты «Никто» на зрителей смотрит Боб Оденкерк — звезда культового сериала «Во все тяжкие» и спин-оффа «Лучше звоните Солу». По всей видимости, именно это и примагнитило минчан к большим экранам. И уж наверняка для многих стало сюрпризом, что голливудский боевик срежиссировал российский режиссер, актер и продюсер Илья Найшуллер, автор «Хардкора» и клипов группировки «Ленинград». У команды получился гремучий экшен о жизни маленького человека, семейных ценностях и русской мафии, который точно заставит взбодриться.

О чем кино? Непримечательный и незаметный человек живет обычной жизнью, пока однажды, спасая женщину от нападения бандитов, не отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнает, что это был брат влиятельного гангстера, который теперь жаждет мести.

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах Минска

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Выбор редакции — «Игры шпионов»

На прошлой неделе в прокат вышла драма «Игры шпионов» с самым известным экранным Шерлоком — Бенедиктом Камбербэтчем. Впервые ленту показали на уважаемом американском фестивале независимого кино «Сандэнс» год назад. Сюжет переносит зрителя во время холодной войны. Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованном в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого.

К слову, режиссер картины Доминик Кук рассказал , что хотел снимать фильм в Минске. Съемочная группа не могла работать в России, поэтому искала подходящие локации в белорусской столице. Однако в последнюю минуту кинематографисты не смогли получить соответствующее разрешение. Авторы неохотно отказались от съемок в Беларуси и отсняли материал с помощью голубого фона в Праге. Тем не менее в трейлере все-таки можно увидеть здание, которое сильно напоминает минский Дворец Республики.

Когда: уже в кино

Где: в кинотеатрах Минска

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Что посмотреть в кино на неделе — «Препод»

Если вдруг у вас нет планов на вечер 25 марта, можете запланировать поход на сеанс «Препода», который выходит в кино как раз в этот день. Не подумайте, это не российская комедия в стиле «Универа» или «Общаги», а добротный триллер из тех, по каким минские фанаты жанра могли и заскучать. Так что остается только похлопать локализаторам: в оригинале название фильма — Women, то есть женщины. Снимался проект в копродукции США, Исландии и Великобритании, и теперь международная команда готова показать его всему миру. Поклонникам «Американского психопата», «Сплита» и других хитов о маньяках смотреть обязательно.

Сюжет такой: Брэдли живет двойной жизнью. Днем он профессор престижного колледжа и примерный семьянин, а ночью — маньяк, похищающий молодых девушек. Он просчитывает каждый свой шаг, выбирая себе жертву, оставляя на кровати платье желтого цвета для каждой из них. Обладая цепким умом, Брэдли изощренно ломает сознание похищенных девушек, пробуждая в них стокгольмский синдром. Хэйли — умная студентка с мятежным характером — однажды обнаруживает у себя на кровати желтое платье.