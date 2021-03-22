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Редкий случай: жительница Индии плачет кровавыми слезами во время менструации
Источник материала: Tut.by
В Индии врачи описали редкий случай — 25-летняя женщина плачет кровавыми слезами во время менструации. Об этом
25-летняя жительница Индии обратилась в отделение неотложной помощи — из ее глаз текли кровавые слезы. Причем, по словам обратившейся, это был второй эпизод за последние два месяца.
Кровавые слезы — это редкое заболевание, известное как гемолакрия, которое может иметь разные причины. В случае с женщиной ее глаза за исключением периодического кровотечения были в норме. Однако в обоих случаях ее кровавые слезы совпадали с началом менструации.
Обычная менструация иногда может вызвать циклическое кровотечение за пределами матки, известное как
Причиной как раз послужила менструация, которая также может вызвать кровотечение из носа, ушей, легких, сосков, кишечника «и даже кожи», а также из глаз. как написали врачи. Действительно, женщина сказала, что у нее также было кровотечение из носа, когда она в первый раз плакала кровью.
Известно, что некоторые типы тканей глаза подвержены гормональным изменениям; например, кривизна и толщина роговицы могут изменяться «в разные фазы менструального цикла, беременности и кормления грудью», что может объяснить, почему менструация женщины вызвала кровотечение из ее глаз. Врачи назначили ей оральные контрацептивы, и после трех месяцев гормональной терапии у женщины не наблюдалось дополнительных кровотечений.
«Это редкий и необычный клинический случай», — написали врачи, добавив, что ничего подобного не было описано в какой-либо современной научной литературе. Однако потребуются дополнительные исследования, чтобы точно установить, что вызвало кровавые слезы у женщины, и определить, как с этим заболеванием можно эффективно справиться в долгосрочной перспективе.
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За исключением этого, ее глаза в порядке.
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