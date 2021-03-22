Редкий случай: жительница Индии плачет кровавыми слезами во время менструации

Источник материала: Tut.by

В Индии врачи описали редкий случай — 25-летняя женщина плачет кровавыми слезами во время менструации. Об этом пишет Live Science со ссылкой на BMJ Case Reports .



Фото: BMJ Case Reports

25-летняя жительница Индии обратилась в отделение неотложной помощи — из ее глаз текли кровавые слезы. Причем, по словам обратившейся, это был второй эпизод за последние два месяца.

Кровавые слезы — это редкое заболевание, известное как гемолакрия, которое может иметь разные причины. В случае с женщиной ее глаза за исключением периодического кровотечения были в норме. Однако в обоих случаях ее кровавые слезы совпадали с началом менструации.

Обычная менструация иногда может вызвать циклическое кровотечение за пределами матки, известное как викарная менструация . Согласно отчету в журнале BMJ Case Reports , красные слезы женщины, вероятно, представляли собой весьма необычное сочетание двух состояний — викарной менструации и гемолакрии — что и привело к крови из ее глаз.

Причиной как раз послужила менструация, которая также может вызвать кровотечение из носа, ушей, легких, сосков, кишечника «и даже кожи», а также из глаз. как написали врачи. Действительно, женщина сказала, что у нее также было кровотечение из носа, когда она в первый раз плакала кровью.

Известно, что некоторые типы тканей глаза подвержены гормональным изменениям; например, кривизна и толщина роговицы могут изменяться «в разные фазы менструального цикла, беременности и кормления грудью», что может объяснить, почему менструация женщины вызвала кровотечение из ее глаз. Врачи назначили ей оральные контрацептивы, и после трех месяцев гормональной терапии у женщины не наблюдалось дополнительных кровотечений.

«Это редкий и необычный клинический случай», — написали врачи, добавив, что ничего подобного не было описано в какой-либо современной научной литературе. Однако потребуются дополнительные исследования, чтобы точно установить, что вызвало кровавые слезы у женщины, и определить, как с этим заболеванием можно эффективно справиться в долгосрочной перспективе.