ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Песков отрабатывает подарочные мешки с бульбой

22.03.2021 16:51 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пришел на помощь своему белорусскому другу, от которого каждый раз получает подарки в виде туземной вкуснятины, подарок традиционно содержит пару-тройку (или больше) мешков бульбы с участка пенсионера с посиневшими пальцами.

Сегодня Песков подтвердил, что Лукашенко якобы действительно не давал никаких обещаний Путину по поводу сроков конституционной реформы в Беларуси.

«У них были обсуждения. Там речь идет не об обещаниях, речь идет о том, что Лукашенко информировал президента Путина о дальнейших планах, в том числе и планах по конституционной реформе», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля сразу прояснил, что иного ответа быть не может в принципе независимо от того, давал ли Лукашенко обещание или нет.

«Тут не может идти речи о том, чтобы кто-то кому-то что-то обещал. Это внутреннее дело Беларуси», - уточнил пикантную особенность темы Песков, прозрачно намекнув на то, что Кремль никогда не признается во вмешательстве во внутренние дела другой страны.

«В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал», - заявил Лукашенко 19 марта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пришел на помощь своему белорусскому другу, от которого каждый раз получает подарки в виде туземной вкуснятины, подарок...
 
Новости дня
Новости разные
 
Без перемен. Диснеевский мультфильм снова возглавил столичный прокат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by