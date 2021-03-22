Боррель: Народ Беларуси требует перемен - и мы его поддержим

«Режим Лукашенко использует все доступные средства для удержания власти, игнорируя верховенство закона, права человека и жизни людей, — цитирует Борреля БелаПАН. — А поскольку Беларусь является непосредственным соседом ЕС, а белорусы — нашими собратьями-европейцами, мы не можем просто пассивно наблюдать за этим. ЕС поддерживает белорусский народ в его законном стремлении к демократии».





Боррель напомнил, что ЕС уже ввел санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных за фальсификацию выборов и нарушения прав человека.





«Мы готовы ввести дополнительные санкции при отсутствии каких-либо улучшений и демократических преобразований, — подчеркнул он. — Мы полностью пересмотрели свои отношения с Беларусью, сократили политические контакты и прекратили всякую прямую финансовую поддержку центральных властей.





Мы продолжаем считать, что подлинный, всеобъемлющий национальный диалог — единственный путь вперед для обеспечения мирного урегулирования нынешнего кризиса. И мы готовы поддержать этот процесс».





«Евросоюзу не привыкать к борьбе за демократию, которая может быть долгой и сложной. И мы должны поддержать всех, кто сейчас сталкивается с этой борьбой. Народ Беларуси требует перемен, он этого заслуживает, мы его поддержим», — сказал Боррель.



