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Россия констатировала смерть политических отношений с Британией

22.03.2021 16:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россия констатировала смерть политических отношений с Британией
Фото: Henry Nicholls / Reuters
Москва не считает Великобританию враждебной державой. Такое заявление сделал посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью британской радиостанции LBC, передает ТАСС.

Он напомнил, что Россия и Великобритания имеют очень долгую историю взаимоотношений, около 450 лет дипломатических отношений. «Были разные периоды: иногда мы враждовали друг с другом, (...) но в какое-то время мы были и союзниками, во время Второй мировой войны», — отметил дипломат.

В советское время страны были врагами из-за разных идеологий, однако в настоящее время такой разницы нет, поэтому Москва не понимает причины враждебного отношения Лондона. «Правительство Великобритании прекратило большинство наших взаимоотношений, сохранены лишь экономические отношения и связи в сфере культуры. Но в политической сфере отношения практически мертвы», — констатировал посол.

Ранее Келин сообщил, что Россия рассматривает новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании как ужесточение курса Лондона в отношении российской стороны. Он пообещал зеркальный ответ.

16 марта Великобритания признала Россию одной из главных и острых угроз. В обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства говорится, что Лондон будет защищаться «от любых угроз, исходящих от российской стороны». Помимо этого, страна планирует значительно чаще направлять свои вооруженные силы за границу, а также увеличить оборонный бюджет.
 
 
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Москва не считает Великобританию враждебной державой.
 
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