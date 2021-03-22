Источник материала: UDF



Фото: Henry Nicholls / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия констатировала смерть политических отношений с Британией Москва не считает Великобританию враждебной державой.

Москва не считает Великобританию враждебной державой. Такое заявление сделал посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью британской радиостанции LBC, передает ТАСС.Он напомнил, что Россия и Великобритания имеют очень долгую историю взаимоотношений, около 450 лет дипломатических отношений. «Были разные периоды: иногда мы враждовали друг с другом, (...) но в какое-то время мы были и союзниками, во время Второй мировой войны», — отметил дипломат.В советское время страны были врагами из-за разных идеологий, однако в настоящее время такой разницы нет, поэтому Москва не понимает причины враждебного отношения Лондона. «Правительство Великобритании прекратило большинство наших взаимоотношений, сохранены лишь экономические отношения и связи в сфере культуры. Но в политической сфере отношения практически мертвы», — констатировал посол.Ранее Келин сообщил, что Россия рассматривает новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании как ужесточение курса Лондона в отношении российской стороны. Он пообещал зеркальный ответ.16 марта Великобритания признала Россию одной из главных и острых угроз. В обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства говорится, что Лондон будет защищаться «от любых угроз, исходящих от российской стороны». Помимо этого, страна планирует значительно чаще направлять свои вооруженные силы за границу, а также увеличить оборонный бюджет.