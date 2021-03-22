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Названы улучшающие работу мозга продукты

22.03.2021 16:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы улучшающие работу мозга продукты
Источник: Reuters
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в интервью телеканалу «Звезда» назвал продукты, улучшающие работу головного мозга и позволяющие поддерживать мыслительные способности в хорошем состоянии.

По его словам, наиболее положительный эффект на клетки мозга оказывает жирная морская рыба, наподобие лосося или скумбрии. «Там много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для построения мембран нервных клеток», — сказал Гинзбург.

На втором месте относительно пользы для ума находятся яйца и яичные желтки. Они содержат необходимые для построения мембран фосфолипиды. Третье место в перечне заняли такие «окрашенные овощи», как морковь, томат, перец и тыква. «Они содержат бета-каротин и каротиноиды, которые обладают выраженным антиоксидантным действием», — пояснил специалист.

Отмечается, что четвертое место в этом списке досталось цитрусовым, а пятое — ряду специй и приправ, таким как куркума, имбирь и чеснок.

Ранее британский врач-онколог «перечислила» основные симптомы опухоли головного мозга, главными из них являются внезапные припадки и внезапно проявляющаяся слабость.
 
 
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