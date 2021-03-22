Источник материала: UDF



Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия начала поставлять газ в Китай дешевле, чем в Беларусь Ниже 120 долларов за тысячу кубометров.

С начала 2021 года стоимость поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» упала до минимальных значений — ниже 120 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Генеральной администрации по таможне КНР, на которые ссылается «Интерфакс».Россия начала поставлять топливо рекордно дешево из-за особенностей контракта. Его формула привязана к стоимости мазута и газойля с лагом в девять месяцев, а те, в свою очередь, привязаны к ценам на нефть.Стоимость газа меняется раз в квартал, то есть в апреле она будет пересмотрена. Но в настоящее время поставки идут в несколько раз дешевле, чем в среднем по рынку.Так, в январе средняя цена на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии составляла 587 долларов за тысячу кубометров, а российский СПГ шел в Китай по 487 долларов. В Европе средняя стоимость газа на спотовом рынке составляла 257 долларов за тысячу кубометров.Китай в первом квартале получает российский газ даже дешевле, чем Беларусь, которой приходится платить по 128,5 доллара. В Европу газ шел по цене 170 долларов. При этом Таджикистан продает свое топливо Китаю по 187 долларов, Казахстан — по 162 доллара, а Узбекистан — по 151 доллару.На этом фоне Китай резко нарастил покупку российского газа. Фактический месячный объем поставок за февраль 2021 года оказался в 3,2 раза больше, чем за февраль 2020-го. Между тем в прошлом году, когда цены были выше, Россия не смогла реализовать даже минимально запланированный объем.