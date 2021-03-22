Как белорусские борцы готовятся к Олимпиаде в Токио

Источник материала: Sputnik Беларусь

В воскресенье в Будапеште завершился турнир европейской олимпийской квалификации. Белорусские борцы на нем завоевали пять лицензий. Среди белорусских "вольников" золото и лицензии принесли нашей команде Али Шабанов (весовая категория – 86 килограммов), Александр Гуштын (97) и Денис Хроменков (125). У девушек путевки и серебряные медали завоевали Ванесса Колодинская (53) и Василиса Марзалюк (76).

6-9 мая еще пройдет всемирный отборочный турнир на Игры в Софии (Болгария) – последний шанс добыть пропуск на Игры в Японию.

Также в 2019 году на чемпионате мира в Казахстане были разыграны первые путевки. Представитель греко-римского стиля Николай Стадуб в весовой категории до 87 килограммов и Ирина Курочкина (57) в женской борьбе завоевали лицензии. Правда, именными они не являются, поэтому поехать на Игры вместо них может любой спортсмен из сборной.

Подробнее о подготовке белорусских борцов к Олимпийским играм расскажут:

председатель Белорусской федерации борьбы Камандар МАДЖИДОВ;

главный тренер национальной команды по вольной борьбе Иван ЯНКОВСКИЙ;

главный тренер национальной команды по греко-римской борьбе Владимир КОПЫТОВ;

главный тренер национальной команды по женской борьбе Олег РАЙХЛИН;

член национальной команды Ванесса КОЛОДИНСКАЯ;

член национальной команды Василиса МАРЗАЛЮК;

член национальной команды по вольной борьбе Денис ХРОМЕНКОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в среду, 24 марта, в 10:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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