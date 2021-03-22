Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Макаров: для "цифрового суверенитета" нужны огромные ресурсы!

Экс-президент США Дональд Трамп намерен создать собственную интернет-платформу, где собирается делиться короткими сообщениями. Тема "цифрового суверенитета" как альтернатива существующим раскрученным цифровым гигантам вроде Google или Apple все чаще звучит от руководителей государств.

Недавно стало известно, что в Беларуси будет создано специальное управление по вопросам цифровой безопасности, одной из задач которого будет применение китайского опыта в части цифрового суверенитета. Насколько назрело появление такой альтернативы, и хватит ли ресурсов на конкуренцию с известными цифровыми гигантами? На связи с радио Sputnik ректор Института цифровой экономики Руслан Макаров.

"Весь вопрос в том, какой уровень мощности потребуется, чтобы перенаправить потребителей из традиционных во вновь создаваемые ресурсы. Практика показывает, что это пока никому не удавалось за исключением китайского WeChat. Вопросов гораздо больше, чем ответов. Поэтому заявления Трампа – это скорее амбиции, не поддержанные возможностями", – отмечает эксперт.

По мнению Макарова, для поддержания государственного цифрового суверенитета необходимы государственные средства, потому это важно увязать с целеполаганием. Для чего? Беларусь как продвинутое IT-государство способно реализовать некие цифровые решения у себя на территории.

Комментарий ректора Института цифровой экономики Руслана Макарова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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