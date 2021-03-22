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В Гомеле пьяный водитель на глазах у гаишников въехал в такси - и попытался убедить, что он пассажир

22.03.2021 17:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле пьяный водитель на глазах у инспекторов врезался в такси, а затем попытался убедить гаишников, что за рулем был не он. Чем все закончилось, рассказали в ГАИ.

В ночь с 20 на 21 марта сотрудники ГАИ на улице Хатаевича на парковке у магазина «Евроопт» обратили внимание на Mercedes, который выезжал с парковочного места задним ходом, при этом даже не пытался затормозить. Милиционеры, чтобы привлечь внимание водителя, включили проблесковые маячки, но тот продолжил — и врезался в такси.

Заметив сотрудников ГАИ, водитель пересел на пассажирское сидение.

Задержанным оказался 24-летний житель Ветковского района. Медицинское освидетельствование показало у него 1,72 промилле алкоголя.

На молодого человека составили три административных протокола.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле пьяный водитель на глазах у милиционеров врезался в авто такси, а затем попытался убедить их, что за рулем был не он. Чем все закончилось, рассказали в ГАИ.
 
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