Мнение: «Песков старается спасти репутацию своего босса заявлениями о том, что Лукашенко ничего не обещал»

Источник материала: Салiдарнасць

Почему Путин готов платить за непостоянную любовь Лукашенко.

— Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российское руководство никогда не требовало от Лукашенко проведения конституционной реформы. Верится в это с трудом, — пишет Телеграм-канал Кукловод и овца . — Тем более, что сам Лукашенко последний месяц при каждом удобном случае говорит примерно следующее: «От меня тут требуют трансфер власти, но я на это не пойду». Кто эти таинственные «они», которые «требуют», белорусский диктатор не поясняет, но всем это и так более-менее понятно.

Мы полагаем, что заявление Пескова адресовано, в первую очередь, российским правящим элитам. Сейчас объясним, почему. Путин — автократ. Политические лидеры такого типа для сохранения собственной власти должны постоянно убеждать своё окружение в двух вещах:

1. Крепкое здоровье. Если автократ демонстрирует свою дряхлость и болезненность, то у правящих элит появляется желание заменить его на кого-нибудь более молодого и бодрого. Именно поэтому информация о здоровье Путина (как и Лукашенко) — тайна за семью печатями. Именно поэтому российская госпропаганда регулярно показывает Владимира Владимировича то катающимся на лыжах, то играющим в хоккей, то во время охоты на медведей в Сибири.

2. Способность жёстко добиваться исполнения своих указаний. Абсолютный властитель, чьи приказы не исполняются, просто по определению уже не является таковым. Публичной демонстрацией абсолютной власти Путина являются, например, любые совещания с чиновниками, где он раздаёт указания, а все послушно кивают и наперебой отчитываются об исполнении.

К этому же пункту относится и способность добиваться исполнения обещаний от иностранных партнёров. И белорусский диктатор в этом контексте — нескончаемая головная боль для Путина. Российские элиты уже много лет видят, как их великий геополитический лидер в руках Лукашенко превращается в податливый пластилин. Они видят, что Лукашенко делает с Путиным, что захочет, при этом ещё и постоянно получает деньги. Почему Путин готов платить за непостоянную любовь своей белорусской доминатрикс, правящим кругам России понять трудно.

Казалось бы, всё должно поменяться в этом году, когда белорусский режим балансирует на грани пропасти. Казалось бы, Лукашенко должен был попасть в полное подчинение к Путину, спасшему его от неминуемой гибели. И после первой сочинской встречи сложилось впечатление, что так оно и есть. Однако после второй стало очевидно, что Лукашенко в очередной раз ловко воспользовался Кремлём. Он получил всё, что ему нужно, а данные взамен обещания выполнять не стал.

Неспособность дожать даже обессиленного Лукашенко — очевидный признак слабости Путина. А публичная слабость может стать смертельной для любого российского правителя (Горбачёв, Павел I, Николай II) — такова природа власти в России. Именно поэтому Песков и старается спасти репутацию своего босса заявлениями о том, что Лукашенко вообще-то ничего и не обещал. Странная тактика, учитывая, что есть более простой и надёжный способ не только навсегда избавиться от унижений со стороны Лукашенко, но и прибрести симпатии белорусского народа.

Российский политолог: Лукашенко явно преувеличивает свою способность справиться с протестами и свой успех