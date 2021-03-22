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В Национальной библиотеке - проблемы с интернетом
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 22 марта, в редакцию TUT.BY обратился читатель, который сообщил, что в Национальной библиотеке Беларуси отсутствует интернет.
По словам читателя, сотрудникам библиотеки «с утра» сообщили, что в работе интернета будут перебои, а потом передали, что его вовсе не будет. Точное время восстановления Сети не назвали.
Кроме того, сейчас не работает
Житель Минска, который попытался воспользоваться услугами библиотеки, рассказал нам, что там «второй день отсутствует интернет», но, по словам сотрудников, специалисты уже работают над устранением проблемы.
Мы позвонили в саму библиотеку. Нам не подтвердили, но и не опровергли слова об отсутствии сети в «националке», добавив, что сейчас «ведутся регламентные работы».
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Также недоступен сайт библиотеки.
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