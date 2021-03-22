В Национальной библиотеке - проблемы с интернетом

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 22 марта, в редакцию TUT.BY обратился читатель, который сообщил, что в Национальной библиотеке Беларуси отсутствует интернет.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам читателя, сотрудникам библиотеки «с утра» сообщили, что в работе интернета будут перебои, а потом передали, что его вовсе не будет. Точное время восстановления Сети не назвали.

Кроме того, сейчас не работает сайт Национальной библиотеки .

Житель Минска, который попытался воспользоваться услугами библиотеки, рассказал нам, что там «второй день отсутствует интернет», но, по словам сотрудников, специалисты уже работают над устранением проблемы.

Мы позвонили в саму библиотеку. Нам не подтвердили, но и не опровергли слова об отсутствии сети в «националке», добавив, что сейчас «ведутся регламентные работы».