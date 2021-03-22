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Гродненка, уехавшая после выборов за границу, продолжала получать пособие на ребенка - и попала под «уголовку»

22.03.2021 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношении гродненки, уехавшей с ребенком в Польшу, возбудили уголовное дело за мошенничество. Об этом сообщает МВД. Женщину обвиняют в необоснованном получении декретных.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Всего милиция выявила более десяти случаев необоснованного получения пособия по уходу за ребенком до трех лет. В отношении некоторых получателей возбуждены уголовные дела.

Например, гродненка, уехавшая после выборов за границу с полуторагодовалой дочкой, получала белорусские декретные — а по закону не должна была.

Напомним, что человек, получающий пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, при выезде за границу более чем на два месяца обязан уведомить об этом органы соцзащиты — и выплаты приостанавливаются. Женщина же этого не сделала.

 
 
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