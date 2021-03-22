Помните, как возле Дроздов силовики преследовали белый внедорожник? CNN опубликовал видео задержания

Источник материала: Tut.by

В сентябре прошлого года в Минске, возле Дроздов, силовики гнались за белым внедорожником, а потом жестко задерживали людей, которые в нем ехали. В милиции тогда сообщили: причиной погони было то, что водитель УАЗ Патриот отказался предъявлять документы ГАИ. CNN опубликовал видео задержания, предоставленное группой BYPOL.

Напомним, 13 сентября прошлого года в Минске проходил Марш героев. Тогда в районе улицы Камайской, по рассказам очевидцев , силовики остановили белый внедорожник. Из него вытащили несколько человек, в том числе женщин. Из машины достали флаги. На проезжей части на месте задержания позже видели кровь.

В ГУВД Минска позже рассказали, что при подъезде к перекрестку Тимирязева — Нарочанская УАЗ Патриот остановили сотрудники ГАИ. Инспекторы совместно с коллегами из ОМОНа подошли к машине и попросили водителя предъявить документы и выйти из авто. Водитель отказался выполнить законные требования милиции и попытался скрыться. Его начали преследовать, на улице Камайской возле дома № 2 УАЗ был заблокирован служебным автомобилем ГАИ.

— Водитель был задержан. На момент задержания в автомобиле находились 11 пассажиров. В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 18.14 КоАП за нарушение правил перевозки пассажиров, а также по ч. 3 ст. 18.21 КоАП за невыполнение требования об остановке транспортного средства, — сообщили в пресс-службе милиции.

Через некоторое время водитель «УАЗ Патриот» Сергей (имя изменено. — Прим. ред.) рассказал AUTO.TUT.BY, что в тот день они с женой хотели посмотреть на марш. Когда собрались уезжать, то оказалось, что сделать это проблематично: дороги были перекрыты, а недалеко раздавались выстрелы. Несколько незнакомых людей просили Сергея вывезти их оттуда: боялись там оставаться. Мужчина согласился.

По пути, притормозив на перекрестке, Сергей действительно видел сотрудника ГАИ с жезлом, но ему не показалось, что он требует водителя остановиться. В этот момент сзади к УАЗ подбежали люди в темной одежде, масках и кепках, начали дергать двери машины, пытаясь их открыть, бить дубинками по кузову. От испуга Сергей газанул, но потом, увидев, что за ним едут оперативные машины, остановился.

На кадрах, опубликованных CNN, видно, как силовики бьют дубинками по окнам машины, сотрудник стреляет по автомобилю. Женщин и мужчин вытаскивают из авто и заставляют лечь на землю лицом вниз. Видно, что двое из мужчин в крови.

Где сейчас находится Сергей и его супруга, неизвестно: мужчина на связь не выходит, а его аккаунт в мессенджере удален. Как мы писали раньше, в тот день на него составили два протокола по линии ГАИ: за невыполнение требования милиции об остановке и перевозку людей в авто сверх нормы. Третий протокол составили за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Потом мужчину отвезли в ЦИП на Окрестина, но в камеру не поместили — отправили в больницу, где его госпитализировали.

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