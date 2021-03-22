BMW готовит «новый класс» электромобилей, но отказываться от ДВС не спешит

Источник материала: Tut.by

Концерн BMW Group озвучил планы по переходу к «электрической мобильности», согласно которому к 2030 году на электромобили будет приходиться не менее половины мировых поставок автогиганта.



Глава BMW Оливер Ципсе и электрические iX и i4, которые выйдут на рынок в этом году

Выходит, в BMW не собираются полностью «замораживать» разработку новых двигателей внутреннего сгорания — в отличие, например, от Audi, глава которой недавно заявил , что компания остановила все работы над бензиновыми и дизельными моторами следующего поколения.

Уже к 2023 г. в линейке концерна будет около десяти моделей с электроприводом, а к концу 2025 года BMW намерена поставить покупателям около двух миллионов электромобилей. В этом году на рынок выйдут кроссовер iX и седан i4 , затем появятся полностью электрические версии пятой серии и кроссовера X1, за которыми последуют электрическая «семерка» и преемник Mini Countryman. К 2030 году в каждом сегменте рынка будет представлен как минимум один электромобиль BMW. Текущий выпуск ДВС к 2024 году будет перенесен из Мюнхена в Штайр (Австрия) и Хэмс-Холл (Великобритания).

В 2025 году BMW запланировала вывод новой модельной линейки под обозначением Neue Klasse («новый класс»). Подробностей пока практически нет — в компании отметили, что будущие модели получат новое поколение электрических силовых установок и батарей, продуманную аэродинамику и новые пропорции кузова с более просторным салоном.