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BMW готовит «новый класс» электромобилей, но отказываться от ДВС не спешит

22.03.2021 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерн BMW Group озвучил планы по переходу к «электрической мобильности», согласно которому к 2030 году на электромобили будет приходиться не менее половины мировых поставок автогиганта.


Глава BMW Оливер Ципсе и электрические iX и i4, которые выйдут на рынок в этом году

Выходит, в BMW не собираются полностью «замораживать» разработку новых двигателей внутреннего сгорания — в отличие, например, от Audi, глава которой недавно заявил, что компания остановила все работы над бензиновыми и дизельными моторами следующего поколения.

Уже к 2023 г. в линейке концерна будет около десяти моделей с электроприводом, а к концу 2025 года BMW намерена поставить покупателям около двух миллионов электромобилей. В этом году на рынок выйдут кроссовер iX и седан i4, затем появятся полностью электрические версии пятой серии и кроссовера X1, за которыми последуют электрическая «семерка» и преемник Mini Countryman. К 2030 году в каждом сегменте рынка будет представлен как минимум один электромобиль BMW. Текущий выпуск ДВС к 2024 году будет перенесен из Мюнхена в Штайр (Австрия) и Хэмс-Холл (Великобритания).

В 2025 году BMW запланировала вывод новой модельной линейки под обозначением Neue Klasse («новый класс»). Подробностей пока практически нет — в компании отметили, что будущие модели получат новое поколение электрических силовых установок и батарей, продуманную аэродинамику и новые пропорции кузова с более просторным салоном.

 
 
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Концерн BMW Group озвучил планы по переходу к «электрической мобильности», согласно которому к 2030 году на электромобили будет приходиться не менее половины мировых...
 
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