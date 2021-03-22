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BMW готовит «новый класс» электромобилей, но отказываться от ДВС не спешит
Источник материала: Tut.by
Концерн BMW Group озвучил планы по переходу к «электрической мобильности», согласно которому к 2030 году на электромобили будет приходиться не менее половины мировых поставок автогиганта.
Выходит, в BMW не собираются полностью «замораживать» разработку новых двигателей внутреннего сгорания — в отличие, например, от Audi, глава которой недавно
Уже к 2023 г. в линейке концерна будет около десяти моделей с электроприводом, а к концу 2025 года BMW намерена поставить покупателям около двух миллионов электромобилей. В этом году на рынок выйдут кроссовер
В 2025 году BMW запланировала вывод новой модельной линейки под обозначением Neue Klasse («новый класс»). Подробностей пока практически нет — в компании отметили, что будущие модели получат новое поколение электрических силовых установок и батарей, продуманную аэродинамику и новые пропорции кузова с более просторным салоном.
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Концерн BMW Group озвучил планы по переходу к «электрической мобильности», согласно которому к 2030 году на электромобили будет приходиться не менее половины мировых...
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