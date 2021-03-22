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"Мы не хотим войны и устали от насилия!" Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Скиба призвал силовиков сложить оружие

22.03.2021 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Девятикратный чемпион мира и многократный победитель Кубка мира по кикбоксингу, победитель чемпионатов Европы, бывший сотрудник ОАО «Нафтан» Сергей Скиба обратился к силовикам.

"Мы не хотим войны и устали от насилия!" Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Скиба призвал силовиков сложить оружие
"Мы не хотим войны и мы не экстремисты, как вам вбивают в голову. Мы чьи-то дети, чьи-то родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, ваши соотечественники, и мы устали. Устали от насилия, жестокости, унижений и бесконечных репрессий. Мы устали бояться. Вас уже называют фашистами и карателями. Мы не хотим, чтобы так было, мы хотим видеть вас защитниками своего народа, героями.

Мы понимаем, что вам также как и нам очень страшно. Вам страшно быть уволенными, страшно лишиться стабильного заработка, потерять выслугу. Но вы еще можете помочь своему народу и себе, в первую очередь, просто сделав один шаг навстречу. И взводом, ротой, батальоном опустить оружие, сложить щиты. Я по себе знаю, всегда есть волнение перед выходом на ринг, но нужно сделать первый шаг, дальше становится легче.

Ходит мнение, что все решается в столице. Нет! В моем родном Новополоцке все решится быстрее и легче. В малых городах все друг друга знают независимо от профессии, и нам жить дальше в этих маленьких городах.

Вы прекрасно знаете нафтановцев, я – один их них. Похожи ли мы на экстремистов или врагов? Разумеется, нет. У гражданских и силовиков один враг, который изо всех сил пытается удержаться в кресле ценой нашей крови, поэтому и провоцирует гражданскую войну. Силовикам в малых городах проще принять волевое решение – узурпатор далеко, а люди здесь. С этими людьми придется жить дальше. Как жить – зависит только от вас.

Один раз не испугаться и жить всю жизнь без балаклавы, с гордостью за свою профессию, с чистой совестью или на веки остаться в глазах беларусов фашистами и карателями. Сегодня героизм выражается в том, чтобы опустить оружие. Это и есть достойный мужской поступок. Просто положите щиты, перестаньте исполнять преступные приказы. Один вас шаг – и вы все на свободе.

Все, что мы хотим – это просто вернуть наши голоса, украденные на выборах. Мы ведь не смиримся ни с фальсификацией выборов, ни с насилием, ни с уничтожением закона в стране. Наше сопротивление – это горящий торфяник. Вас настраивают на разгон беспорядков, но вы прекрасно знаете сами, что беспорядков не будет, если только вы их не начнете. Дайте нам всем шанс жить в мире и гордиться вами!» – цитирует Скибу Трибуна
 
 
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Девятикратный чемпион мира и многократный победитель Кубка мира по кикбоксингу, победитель чемпионатов Европы, бывший сотрудник ОАО «Нафтан» Сергей Скиба...
 
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