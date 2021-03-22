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Что будет с долларом к апрелю? Мнение эксперта

22.03.2021 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Каких изменений можно ожидать на внутреннем валютном рынке в конце марта?

На минувшей неделе курсы основных иностранных валют изменились незначительно. Что будет дальше? Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- На прошедшей неделе на внешних валютных рынках колебания были достаточно умеренные. Пара евро/доллар снизилась с 1,1940 до 1,1930, или на 0,1%.
Более заметным было снижение российского рубля. Доллар в России подорожал с 73,6 до 74,1 российского рубля, или на 0,7%.

Евро вырос с 87,8 до 88,3 российского рубля, или на 0,6% .

В результате на белорусском валютном рынке доллар и евро еле заметно подорожали, а российский рубль снизился.

Доллар подорожал на 0,15%. Евро вырос на 0,07%. А российский рубль снизился на 0,55%.

Снижение российского рубля утянуло стоимость валютной корзины вниз. Она подешевела за неделю на 0,22%. Это третья неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине.

На начавшейся неделе может продолжиться тенденция снижения российского рубля. Под давлением могут оказаться многие валюты развивающихся стран, после заметного падения турецкой лиры.

В результате доллар может остаться вблизи 2,60 белорусского рубля.

Евро может остаться у отметки 3,10 белорусского рубля.

А российский рубль может снизиться до 3,49 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Каких изменений можно ожидать на внутреннем валютном рынке в конце марта?
 
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