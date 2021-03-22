Что будет с долларом к апрелю? Мнение эксперта

Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. На минувшей неделе курсы основных иностранных валют изменились незначительно. Что будет дальше? Об этом рассказал в комментариистарший аналитик компании «Альпари Евразия»





- На прошедшей неделе на внешних валютных рынках колебания были достаточно умеренные. Пара евро/доллар снизилась с 1,1940 до 1,1930, или на 0,1%.

Более заметным было снижение российского рубля. Доллар в России подорожал с 73,6 до 74,1 российского рубля, или на 0,7%.





Евро вырос с 87,8 до 88,3 российского рубля, или на 0,6% .





В результате на белорусском валютном рынке доллар и евро еле заметно подорожали, а российский рубль снизился.





Доллар подорожал на 0,15%. Евро вырос на 0,07%. А российский рубль снизился на 0,55%.





Снижение российского рубля утянуло стоимость валютной корзины вниз. Она подешевела за неделю на 0,22%. Это третья неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине.





На начавшейся неделе может продолжиться тенденция снижения российского рубля. Под давлением могут оказаться многие валюты развивающихся стран, после заметного падения турецкой лиры.





В результате доллар может остаться вблизи 2,60 белорусского рубля.





Евро может остаться у отметки 3,10 белорусского рубля.





А российский рубль может снизиться до 3,49 белорусского рубля за 100 российских.





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