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Что будет с долларом к апрелю? Мнение эксперта
Источник материала: Партизан
Каких изменений можно ожидать на внутреннем валютном рынке в конце марта?
На минувшей неделе курсы основных иностранных валют изменились незначительно. Что будет дальше? Об этом рассказал в комментарии
- На прошедшей неделе на внешних валютных рынках колебания были достаточно умеренные. Пара евро/доллар снизилась с 1,1940 до 1,1930, или на 0,1%.
Более заметным было снижение российского рубля. Доллар в России подорожал с 73,6 до 74,1 российского рубля, или на 0,7%.
Евро вырос с 87,8 до 88,3 российского рубля, или на 0,6% .
В результате на белорусском валютном рынке доллар и евро еле заметно подорожали, а российский рубль снизился.
Доллар подорожал на 0,15%. Евро вырос на 0,07%. А российский рубль снизился на 0,55%.
Снижение российского рубля утянуло стоимость валютной корзины вниз. Она подешевела за неделю на 0,22%. Это третья неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине.
На начавшейся неделе может продолжиться тенденция снижения российского рубля. Под давлением могут оказаться многие валюты развивающихся стран, после заметного падения турецкой лиры.
В результате доллар может остаться вблизи 2,60 белорусского рубля.
Евро может остаться у отметки 3,10 белорусского рубля.
А российский рубль может снизиться до 3,49 белорусского рубля за 100 российских.
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
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Каких изменений можно ожидать на внутреннем валютном рынке в конце марта?
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