Блогер спросил у замминистра МВД об автомате в руках Коли Лукашенко

— Можно ли давать в руки 15-летнему подростку оружие? — поинтересовался блогер Андрей Паук во время прямой телефонной линии у первого заместителя министра внутренних дел, начальника милиции общественной безопасности Юрия Назаренко.





— Нет, нельзя, — ответил замминистра.





— Но в августе Николай Лукашенко ходил с Калашниковым. Как вы будете реагировать на это? — спросил блогер.





— А там не подтверждено, это было боевое или не боевое оружие. С чего вы взяли, что это боевое оружие? — сказал Назаренко.





При этом замминистра признался, что не может ответить на вопрос о том, проводилась ли за прошедшее после инцидента время проверка по данному факту. Также он сообщил, что не знает, какое оружие, боевое или не боевое, было в тот день у самого Александра Лукашенко.





Напомним, в СМИ попало видео, на котором 23 августа после массового митинга в Минске Лукашенко с сыном Колей летал на вертолете над протестующими, а потом они оба появились в бронежилетах и с автоматами у резиденции на Победителей.









По мнению специалистов, скорее всего, оружие в руках Лукашенко — это АКС-74У (автомат Калашникова складной укороченный). Он используется «для вооружения экипажей боевых машин, авиатехники, расчётов орудий, а также десантников».





— Так должна ли милиция как-то реагировать на факт, когда появляется человек с оружием? Это же общественный порядок, — уточнил блогер.





— Я вам еще раз объясняю, боевое или небоевое было оружие, я не могу вам сейчас сказать, — ответил Юрий Назаренко.