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Экс-посол Литвы в Украине: Цивилизованные страны не должны покупать ядерную энергию БелАЭС

22.03.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Экс-посол Литвы в Украине: Цивилизованные страны не должны покупать ядерную энергию БелАЭС

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  • 22.03.2021, 16:48
Экс-посол Литвы в Украине: Цивилизованные страны не должны покупать ядерную энергию БелАЭС
Фото: svaboda.org

Литва рассчитывает на введение санкций против покупателей электроэнергии Островецкой АЭС.

Литва добивается введения международных санкций в отношении Белорусской АЭС и ее контрагентов, среди которых могут оказаться украинские компании-импортеры, в частности «Интерпайп» Виктора Пинчука, заявил экс-посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас в эфире телеканала «Украина 24».

«Я не только очень надеюсь [на введение санкций], но я знаю, что Литва очень много работает в этом направлении. Будет ли результат – я надеюсь, что будет», – сообщил он.

Дипломат отметил, что цивилизованные страны не должны покупать ядерную энергию электростанции в Островце, поскольку эта станция небезопасна.

«Мы не должны поднимать ядерную электрическую энергию из Беларуси, из Островецкой ядерной станции, потому что эта станция небезопасна. И главное – не пропускать эту электроэнергию в Европу. Нужно просто бойкотировать и блокировать это», – добавил Вайтекунас.

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Литва рассчитывает на введение санкций против покупателей электроэнергии Островецкой АЭС.
 
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