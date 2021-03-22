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Видеофакт: В Борисовском районе проснулись медведи

22.03.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: В Борисовском районе проснулись медведи

  • 22.03.2021, 16:44
Видеофакт: В Борисовском районе проснулись медведи
иллюстрационное фото

Животное из Красной книги заметили возле деревни Барань.

С приходом весны косолапые начали проявлять активность неподалеку от деревни Барань Борисовского района. Несколько дней назад пользователи в соцсетях опубликовали видео, пишет ex-press.by.

В мае прошлого года люди заметили медведей у деревни Кострица Борисовского района. Потом их еще несколько раз видели вблизи населенных пунктов.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси. Стрелять и охотится на них нельзя. Однако встреча с грозным жителем леса может оказаться опасной.

В Беларуси случаев нападения медведей на человека не зафиксировано. Но специалисты советуют при встрече с медведем осторожно пройти мимо: у зверя свое направление, у вас — свое. Не делайте резких движений, не убегайте.

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Животное из Красной книги заметили возле деревни Барань.
 
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