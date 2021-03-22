Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: В Борисовском районе проснулись медведи 22.03.2021, 16:44

иллюстрационное фото

Животное из Красной книги заметили возле деревни Барань.

С приходом весны косолапые начали проявлять активность неподалеку от деревни Барань Борисовского района. Несколько дней назад пользователи в соцсетях опубликовали видео, пишет ex-press.by .

В мае прошлого года люди заметили медведей у деревни Кострица Борисовского района. Потом их еще несколько раз видели вблизи населенных пунктов.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси. Стрелять и охотится на них нельзя. Однако встреча с грозным жителем леса может оказаться опасной.

В Беларуси случаев нападения медведей на человека не зафиксировано. Но специалисты советуют при встрече с медведем осторожно пройти мимо: у зверя свое направление, у вас — свое. Не делайте резких движений, не убегайте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .