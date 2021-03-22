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Видеофакт: В Борисовском районе проснулись медведи
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: В Борисовском районе проснулись медведи
Животное из Красной книги заметили возле деревни Барань.
С приходом весны косолапые начали проявлять активность неподалеку от деревни Барань Борисовского района. Несколько дней назад пользователи в соцсетях опубликовали видео, пишет
В мае прошлого года люди заметили медведей у деревни Кострица Борисовского района. Потом их еще несколько раз видели вблизи населенных пунктов.
Бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси. Стрелять и охотится на них нельзя. Однако встреча с грозным жителем леса может оказаться опасной.
В Беларуси случаев нападения медведей на человека не зафиксировано. Но специалисты советуют при встрече с медведем осторожно пройти мимо: у зверя свое направление, у вас — свое. Не делайте резких движений, не убегайте.
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Животное из Красной книги заметили возле деревни Барань.
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