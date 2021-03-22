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Названы продукты, способные снижать давление

22.03.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Названы продукты, способные снижать давление

  • 22.03.2021, 16:32
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Названы продукты, способные снижать давление

Они очень простые.

Некоторые кисломолочные продукты в состоянии способствовать снижению высокого кровяного давления. При колебаниях последнего повышается риск развития сердечно-сосудистых недугов, а также преждевременной смерти, пишет lenta.ua.

На фоне упомянутых угроз человеку важно контролировать уровень кровяного давления. Добиться этого можно в том числе за счет составляющих рациона. Обратить внимание желательно на кисломолочные продукты. В составе таковых имеются химические вещества и белки, оказывающие воздействие на микробиоту. В перспективе это положительно сказывается на функционировании кишечника и процессе расщепления пищи.

Согласно заявлениям экспертов из Центра исследований и разработок пищевых продуктов в Мексике, отличным способом нормализовать давление станет употребление ферментированного молока.

Кроме того, эффективными являются и кисломолочные продукты. Это актуально для кефира, йогурта и обезжиренных сливок.

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