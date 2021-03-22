Потрясающая Исландия и извержение Фаградальсфьядля

Источник материала: Sputnik Беларусь

Он спал около шести тысяч лет, а в минувшую пятницу 19 марта проснулся, выбросив в воздух незначительное количество пепла. Из трещин в несколько сотен метров вытекла кипящая лава и растеклась на расстоянии километра, а ее огненные брызги окрасили свинцовое небо Исландии в красный цвет.

Фаградальсфьядль , находящийся в 30 километрах от Рейкьявика в долине Гелдингадалур, образовался около ста тысяч лет тому назад во время последнего ледникового периода во время извержения под ледником. Вершина самой горы имеет высоту 385 метров над уровнем моря или 224 метра над окружающей местностью.

Землетрясение магнитудой 3,1 было зарегистрировано в 1,2 км от вулкана за несколько часов до извержения. Исландия расположена между двумя тектоническими плитами, и если обычно за месяц сейсмологи регистрируют 1-3 тысячи толчков, то за последние четыре недели в этом районе было зарегистрировано более 40 тысяч небольших землетрясений.

К воскресенью вулкан начал затухать, однако все выходные дни жители Исландии, пешком отправившиеся к Фаградальсфьядлю, могли наслаждаться потрясающими видами извержения.