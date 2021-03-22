|
Потрясающая Исландия и извержение Фаградальсфьядля
22.03.2021 17:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Он спал около шести тысяч лет, а в минувшую пятницу 19 марта проснулся, выбросив в воздух незначительное количество пепла. Из трещин в несколько сотен метров вытекла кипящая лава и растеклась на расстоянии километра, а ее огненные брызги окрасили свинцовое небо Исландии в красный цвет.
Землетрясение магнитудой 3,1 было зарегистрировано в 1,2 км от вулкана за несколько часов до извержения. Исландия расположена между двумя тектоническими плитами, и если обычно за месяц сейсмологи регистрируют 1-3 тысячи толчков, то за последние четыре недели в этом районе было зарегистрировано более 40 тысяч небольших землетрясений.
К воскресенью вулкан начал затухать, однако все выходные дни жители Исландии, пешком отправившиеся к Фаградальсфьядлю, могли наслаждаться потрясающими видами извержения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три дня фантастического зрелища подарил туристам и жителям Исландии крошечный вулкан Фаградальсфьядль.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)