Xiaomi представила «почти флагманы» по достойной цене — POCO F3 и POCO X3 Pro

Источник материала: Onliner

В суббрендах Xiaomi не запутается, наверное, лишь ее руководство: компания давно решила максимально диверсифицировать риски на мобильном рынке и теперь выпускает уйму разных смартфонов для различных регионов под разными же именами. Сегодня были представлены две новинки — POCO F3 и POCO X3 Pro.

POCO X3 Pro называют «топовым вариантом в среднем сегменте», однако это весьма неоднозначное позиционирование, так как смартфон уже не дешевый, а на фоне некоторых флагманов выглядит недостаточно хорошим. Новинка получила процессор Snapdragon 860 (ревизия SD855/855+).

Диагональ экрана смартфона составляет 6,67 дюйма, разрешение — Full HD+ с частотой обновления экрана в 120 Гц, а также быстрым сканером регистрации нажатий и быстрой же встроенной памятью. Объем оперативки — 6/8 ГБ, встроенной — 128/256 ГБ. Основная камера — 48-Мп, есть сверхширокоугольная 8-Мп, 2-Мп макрокамера и сенсор глубины. Емкость аккумулятора — 5160 мАч, зарядка на 33 ватта (комплектная). Работает POCO X3 Pro под управлением MIUI 12 на базе Android 11.





Объявленные цены: 249 евро за модификацию с 6 ГБ RAM и 128 ГБ встроенной и 299 евро за модель 8/256 ГБ.

POCO F3 получил экран аналогичной диагонали и разрешения, так же дело обстоит с частотой обновления дисплея. Сканер регистрации нажатий — на 360 Гц (против 240 Гц у POCO X3 Pro). Процессор установлен Snapdragon 870, объем оперативной памяти также 6 и 8 ГБ, встроенной — 128 и 256 ГБ. Емкость аккумулятора чуть меньше и составляет 4520 мАч, быстрая зарядка на 33 ватта. Основная камера — 48-Мп, 8-Мп сверхширокоугольная и 5-Мп для макросъемки.

POCO F3 поддерживает 5G-сети и Wi-Fi 6.





Цены: 349 евро за модификацию 6 ГБ + 128 ГБ и 399 евро за 8/256 ГБ.