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Сразу два истребителя ВВС Тайваня потерпели крушение
Источник материала: Tut.by
Два одноместных истребителя F-5 Tiger II военно-воздушных сил Тайваня разбились, столкнувшись около юго-восточного побережья острова. После крушения оба самолета упали в море,
Сообщается, что авария произошла 22 марта во время учебного полета. Немедленно была объявлена поисково-спасательная операция с участием кораблей береговой охраны, судов и вертолета тайваньской авиации.
В результате одного из пилотов, лейтенанта ВВС Тайваня Луо Шанхуа обнаружили в тяжелом состоянии, второго летчика, лейтенанта Пань Инчженя, до сих пор ищут.
Оба самолета приписаны к 439-му смешанному авиакрылу ВВС Тайваня. Военно-воздушные силы страны временно прекратили полеты истребителей F-5. Последняя катастрофа с участием такого самолета случилась в октябре 2020 года, летчик тогда погиб.
Northrop F-5 Tiger II — легкий многоцелевой истребитель американского производства, участвовавший во многих конфликтах, начиная с вьетнамской войны. На сегодняшний день это явно устаревшая модель.
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Самолеты столкнулись в воздухе.
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