На Северинца-таки склепали дело и передают в прокуратуру





Ольга и Павел Северинцы, архивное фото





написала в соцсетях его жена Ольга. Об этомв соцсетях его жена Ольга.





"Собрала характеристики на Пашу, приложим к материалам дела. Читаю и думаю — хорошего я себе мужа выбрала. Через неделю Пашино дело передают в прокуратуру. Думаем, раньше мая до суда не дойдет. Как-то и легче, и тяжелее от этих мыслей о суде. С одной стороны — вот увидимся, а это похоже на чудо, с другой — что принесут нам эти дни?" — пишет Ольга Северинец.





Подготовка дела для прокуратуры означает, что следователи завершили расследование и теперь обвиняемый знакомится с материалами следствия.





Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года после избирательного пикета в Минске . Его обвиняют в "организации массовых беспорядков". Правозащитники признали его политзаключенным.





"Паша передает всем приветы и очень-очень благодарит всех, кто ему пишет и кто помогает нам. И я благодарю", — добавляет Ольга Северинец.