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На Северинца-таки склепали дело и передают в прокуратуру
Источник материала: Партизан
Через неделю дело политика Павла Северинца, признанного правозащитниками политзаключенным, должны передать в прокуратуру.
Ольга и Павел Северинцы, архивное фото
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"Собрала характеристики на Пашу, приложим к материалам дела. Читаю и думаю — хорошего я себе мужа выбрала. Через неделю Пашино дело передают в прокуратуру. Думаем, раньше мая до суда не дойдет. Как-то и легче, и тяжелее от этих мыслей о суде. С одной стороны — вот увидимся, а это похоже на чудо, с другой — что принесут нам эти дни?" — пишет Ольга Северинец.
Подготовка дела для прокуратуры означает, что следователи завершили расследование и теперь обвиняемый знакомится с материалами следствия.
Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года после избирательного пикета в Минске. Его обвиняют в "организации массовых беспорядков". Правозащитники признали его политзаключенным.
"Паша передает всем приветы и очень-очень благодарит всех, кто ему пишет и кто помогает нам. И я благодарю", — добавляет Ольга Северинец.
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Через неделю дело политика Павла Северинца, признанного правозащитниками политзаключенным, должны передать в прокуратуру.
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