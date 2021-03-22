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Виктор Бабарико на суде / sb.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виктор Бабарико не признал на суде свою вину Суд над топ-менеджерами «Белгазпромбанка» начался 17 февраля.

Суд над Бабарико и другими топ-менеджерами «Белгазпромбанка» возобновился в здании суда Московского района 22 марта после месячного перерыва. Хотя процесс объявлен открытым, власти аккредитовали на него только российских и провластных журналистов.Суд над топ-менеджерами «Белгазпромбанка» начался 17 февраля. Экс-председателя правления банкаобвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и в «отмывании» денег, полученных преступным путем в особо крупном размере.Правозащитники признали Бабарико политзаключенным. Он вместе с сыном попал за решетку в июне 2020-го. Уголовное дело завели после того как Бабарико решил баллотироваться в президенты.