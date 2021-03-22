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Болгария выслала двух российских дипломатов из-за шпионского скандала

22.03.2021 18:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух дипломатов из России персонами нон грата и дало им 72 часа на то, чтобы покинуть страну, сообщает bTV, ссылаясь на заявление болгарского МИДа.

 

Болгария выслала двух российских дипломатов из-за шпионского скандала

 

Ранее 22 марта прокуратура Болгарии сообщила, что двое российских дипломатов вели разведывательную деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом.

В посольстве РФ в Софии заявили, что «этот очередной безосновательный демарш болгарских властей не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога». В посольстве отметили, что Россия сохраняет за собой право на ответные меры.

 

 

 

 

19 марта прокуратура Болгарии сообщила о задержании группы болгарских чиновников, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Среди задержанных не было россиян.

С октября 2019 года МИД Болгарии выслал из страны восемь российских дипломатов (с учетом двух человек, объявленных персонами нон грата 22 марта). Всех их подозревали в шпионаже.

 

 
 
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Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух дипломатов из России персонами нон грата и дало им 72 часа на то, чтобы покинуть страну, сообщает bTV, ссылаясь на...
 
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