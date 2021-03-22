Болгария выслала двух российских дипломатов из-за шпионского скандала

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух дипломатов из России персонами нон грата и дало им 72 часа на то, чтобы покинуть страну, сообщает bTV , ссылаясь на заявление болгарского МИДа.





Ранее 22 марта прокуратура Болгарии сообщила, что двое российских дипломатов вели разведывательную деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом.

В посольстве РФ в Софии заявили, что «этот очередной безосновательный демарш болгарских властей не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога». В посольстве отметили, что Россия сохраняет за собой право на ответные меры.

19 марта прокуратура Болгарии сообщила о задержании группы болгарских чиновников, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Среди задержанных не было россиян.

С октября 2019 года МИД Болгарии выслал из страны восемь российских дипломатов (с учетом двух человек, объявленных персонами нон грата 22 марта). Всех их подозревали в шпионаже.