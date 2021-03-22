В Киеве 11-летнего мальчика унесло на льдине в реку. Посмотрите, кто и как его спас

Источник материала: Tut.by

Удивительную спасательную операцию провели рыбаки из Киева. Их (в частности, Ричарда Горда и Сергея Булавского) местная пресса называет героями: мужчины оказались в нужном месте и в нужное время. 11-летний мальчик на реке Десенка забрался на льдину, которая, отколовшись, дрейфовала от берега. Рыбаки откликнулись на просьбу очевидцев и один из них притянул парня к суше с помощью... спиннинга.

Спасение заняло около 10 минут. Мальчик отделался легким испугом.