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В Киеве 11-летнего мальчика унесло на льдине в реку. Посмотрите, кто и как его спас
Источник материала: Tut.by
Удивительную спасательную операцию провели рыбаки из Киева. Их (в частности, Ричарда Горда и Сергея Булавского) местная пресса называет героями: мужчины оказались в нужном месте и в нужное время. 11-летний мальчик на реке Десенка забрался на льдину, которая, отколовшись, дрейфовала от берега. Рыбаки откликнулись на просьбу очевидцев и один из них притянул парня к суше с помощью... спиннинга.
Спасение заняло около 10 минут. Мальчик отделался легким испугом.
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Эта история похожа на сюжет из мультфильма «Мама для мамонтенка». Только вместо анимационного персонажа в ней - обычный мальчик из Киева, застрявший на льдине...
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