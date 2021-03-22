Посмотрите на извержение вулкана Фаградалсфьядль, который «спал» 900 лет

Источник материала: Tut.by

Ранее мы рассказывали , что в Исландии проснулся вулкан Фаградалсфьядль, который «спал» 900 лет. Он находится в сорока километрах от Рейкьявика — в незаселенной части острова. Если вы хотите узнать, как выглядит настоящее извержение вулкана, то можете включить прямую трансляцию .

Пока к вулкану опасно приближаться, власти просят местных жителей не подходить к раскаленному кратеру.

По статистике, извержения вулканов в Исландии (их в стране больше 30) происходят раз в пять лет. Самое известное случилось в 2010 году. Тогда извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль на месяц парализовало авиасообщение в Европе, были отменены более 100 тысяч рейсов.