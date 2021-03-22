Читатель: «Поставил 4836 рублей, выиграл 5025, налоговая требует подоходный не с разницы, а со всей суммы»

Источник материала: Onliner Житель Молодечно более десяти лет делал ставки на спорт и даже немного выигрывал на них. Но в марте этого года узнал, что должен заплатить подоходный налог, который гораздо больше самого выигрыша. К слову, будет полезно прочитать и тем, кто получал дорогие подарки в 2020 году, часто менял квартиры или машины. Отчитаться налоговой об этом нужно до 31 марта.

В редакцию обратился житель Молодечно Илья, который 9 марта нашел в почтовом ящике уведомление с требованием явиться в налоговую и заплатить налог за доход из-за границы, который получал последние три года. Парень даже не сразу понял, как успел поработать за границей и не заметить этого. Оказалось, виной всему ставки на спорт в российской компании.

— Ставки я делаю более десяти лет, в прошлом играл в футбол. Ставлю на все виды спорта подряд, и не для того, чтобы заработать, а из чистого интереса. Раньше меня никто не трогал, а сейчас вот нашли в базе данных людей, которые получили доход из-за границы и не уплатили налог. Я спросил, как получилось, что мои доходы «не видели» с 2017 года, но вразумительного ответа не получил, — жалуется он.



Чтобы показать налоговой, сколько потратил на ставки, Илья распечатал свои доходы и расходы за три года. Вышло 67 страниц

Мужчина возмущен тем, что формула, по которой налоговая считает доход, очень хитрая. Илья распечатал 67 страниц отчета, где были указаны все его доходы и расходы за последние три года, и предъявил в налоговую, чтобы показать, что куда меньше заработал на ставках, чем с него спрашивают. Должного эффекта это не возымело.

— К примеру, в 2020 году я поставил 4836 рублей, а заработал 5025 рублей. Выходит, за год я получил 189 рублей прибыли, а налог теперь должен заплатить 653 рубля (13% от 5025 рублей). В 2018 году я вообще ушел в минус на ставках, а налог все равно плати. Еще и пеню за три года насчитали 153 рубля. Это несправедливо! — говорит Илья. — Ну сами посудите: почему налоговая не учитывает, сколько ты поставил? Выходит, закон работает в одну сторону — никого не интересует, какие средства ты вносишь, они считают только то, что ты выводишь. Инспектор сказала, что понимает мое негодование и я не один такой, но в законе прописаны именно такие правила, и ничего не поделаешь.

Илья говорит, что больше играть в иностранных букмекерских конторах не намерен и другим не советует: если вы что-то и выиграете, налоги с лихвой все это съедят.





Налоговый консультант: «Доход здесь — практически любая сумма, которая пришла на карточку от зарубежной компании, за исключением возвратов»

Адвокат и управляющий партнер компании Legaltax Belarus Роман Шпаковский объясняет, что в случае Ильи речь идет не о налоге на прибыль (доход минус расход), а о налоге на доход.

— Доход здесь — практически любая сумма, которая пришла на карточку от зарубежной компании, за исключением возвратов (например, с Aliexpress), — говорит Роман Шпаковский. — Для физлиц система максимально простая: пришли деньги из-за границы и вы не можете доказать, что это возврат, — заплатите подоходный налог. Простота — преимущество такого налога. Но любая простая система порождает споры. Да и налоги — это не про справедливость, а про то, как общипать с гуся больше пуха и получить при этом минимум писка. Так можно сказать про налоговую систему любой страны.





Если вы не уверены, как заполнить декларацию, адвокат советует всем сомневающимся сходить с паспортом и выпиской по счету (и другими документами по вашим доходам) в ближайшую налоговую (не важно, где вы прописаны). Правда, сделать это надо как можно скорее: срок подачи декларации за прошлый год заканчивается 31 марта. Не подали декларацию вовремя — можете получить штраф, не оплатили налог до 1 июня — прилетит еще и пеня.

— В налоговой обычно адекватные консультанты, которые объяснят, нужно ли вам платить налог и как заполнить декларацию. 98% белорусов никогда не подавали декларацию о налогах, обычно налоги уплачивают за них компании путем удержания — система специально сделана так, чтобы обычные граждане меньше задумывались о том, сколько они в реальности платят. В тех редких случаях, когда гражданин получает доход из-за границы, ожидается, что он сам должен прийти и известить об этом налоговую, а потом заплатить 13% налога. Если белорус выигрывает в казино или на спортивных ставках в белорусской компании, с его дохода снимают налог 4%, но это происходит автоматически, — уточняет адвокат.





На что еще мне могут насчитать налог и есть ли срок давности?

Крупные подарки или суммы (более 7003 рублей в течение года) тоже считаются доходом, с которого нужно заплатить налог. Исключение — подарок от щедрого близкого родственника. Подоходный налог нужно заплатить, если вы продаете жилье чаще раза в 5 лет и при этом ушли в плюс. Разница в этом случае также считается доходом. Если прибыли нет — в налоговой также ждут вашу декларацию, просто налога по ней не будет. То же самое насчет машины (легковой), но срок будет чуть меньше — в течение одного года.

— За вами специально никто не следит, большинство проверок происходит в автоматическом режиме: банки предоставляют в налоговую информацию по всем переводам физлицам из-за границы. Налоговый инспектор не обязан контролировать, заплатили вы налог или нет. Дойдут руки проверить — вас непременно найдут и спросят. В случае с юрлицами и ИП, если налоговая не потребовала уплатить налог в течение пяти лет — уже не потребует. По физлицам таких ограничений нет, — подытожил Роман Шпаковский.