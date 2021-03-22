Источник материала: Хартия'97

Российская экономика ускорила падение после заявлений Путина о «выходе из кризиса» 1 22.03.2021, 18:16

ВВП России сокращается.

Спустя неделю после того, как президент России Путин объявил об окончании рецессии, Минэкономразвития зафиксировало ускорение экономического спада в стране, пишет finanz.ru .

По итогам февраля ВВП РФ сократился на 2,8% в годовом выражении против 2,2% в январе, а накопленным итогом с начала года экономика потеряла 2,5%, сообщило МЭР в ежемесячном докладе «Картина экономики».

Февральские темпы спада вплотную приблизились к прошлогодним (3,1%) на фоне нового витка промышленной рецессии и инфляции, практически обнулившей рост реальных зарплат потребителей.

Объемы выпуска промышленности упали на 3,7% против 1,9% в январе и 2,6% по итогам прошлого года.

Рост реальных зарплат составил мизерные 0,1%, поскольку вся почти вся номинальная прибавка (5,7%) «сгорела» в рекордной инфляции за последние пять лет.

Оборот розничной торговли, практически остановивший падение в январе (-0,1%), снова нырнул вниз на 1,3%: ускорился спад в продажах как продовольственных, так и непродовольственных товаров (1,1% и 1,4% соответственно).

Общий объем частного потребления в стране снизился на 2,4% год к году, что на 0,2 п.п. хуже, январского результата, оценивает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

«Значимое влияние на февральские показатели ВВП оказал календарный фактор», - отмечает МЭР: прошлый год был високосным, и рабочих дней было на один больше.

Но даже с учетом календарной разнице, статистики выглядит «слабой», отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Промышленность и ритейл заметно просели, несмотря на приток денег из бюджета, расходы которого подскочили на 25% год к году. «Экономические настроения остаются уязвимыми: недавний скачок волатильности курса рубля стал негативным сигналом, а планы правительства активизировать инвестиционный рост могут потребовать усиления налогового давления на российских производителей или их прямого участия в инвестиционных проектах; ключевая ставка ЦБ, как ожидается, продолжит двигаться выше», - перечисляет Орлова.

С другой стороны, о восстановлении деловой активности свидетельствует резкое улучшение показателей грузооборота транспорта, отмечает Полевой: в феврале спад составил 0,7% и стал минимальным более чем за год, тогда как в январе достигал 2,1%.

Кроме того, с 5,8% до 5,7% снизился уровень безработицы, а число получателей пособий упало до минимумов с прошлого апреля - 1,9 млн человек против 3,7 млн в сентябре 2020-го.

В ближайшие месяцы макропоказатели неизбежно улучшатся: сработает эффект низкой базы, и по итогам второго квартала ВВП может показать рост на 6% год к году, прогнозирует Орлова.

С другой стороны, всплеск расходов бюджета, вероятно, был продиктован протестной активностью и вскоре сойдет на нет, тогда как поддержка потребительскому спросу от закрытых границ может испариться с возобновлением зарубежного туризма.

Это «может поставить под угрозу скорость восстановления экономики», предупреждает Орлова.

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