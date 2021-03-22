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В Национальной библиотеке — проблемы с интернетом

22.03.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Национальной библиотеке — проблемы с интернетом

  • 22.03.2021, 17:55
В Национальной библиотеке — проблемы с интернетом

Не работает и сайт библиотеки.

Сегодня, 22 марта, в редакцию tut.by обратился читатель, который сообщил, что в Национальной библиотеке Беларуси отсутствует интернет.

По словам читателя, сотрудникам библиотеки «с утра» сообщили, что в работе интернета будут перебои, а потом передали, что его вовсе не будет. Точное время восстановления Сети не назвали.

Кроме того, сейчас не работает сайт Национальной библиотеки.

Житель Минска, который попытался воспользоваться услугами библиотеки, рассказал, что там «второй день отсутствует интернет», но, по словам сотрудников, специалисты уже работают над устранением проблемы.

Журналисты позвонили в саму библиотеку. Им не подтвердили, но и не опровергли слова об отсутствии сети в «националке», добавив, что сейчас «ведутся регламентные работы».

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Теги: Минск
 
 
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