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Болгария объявила персонами нон грата двух дипломатов РФ

22.03.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Болгария объявила персонами нон грата двух дипломатов РФ

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  • 22.03.2021, 17:45
Болгария объявила персонами нон грата двух дипломатов РФ

Сотрудники российского посольства должны покинуть страну в течение 72 часов.

МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает ТАСС.

«В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата. Они должны покинуть Болгарию в течение 72 часов», - сообщили в диппредставительстве РФ.

Напомним, на прошлой неделе спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе двух сотрудников Минобороны, которые занимались сбором конфиденциальной информации в пользу России. Им грозит более 20 лет тюрьмы.

Накануне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что власти республики готовы объявить персонами нон грата сотрудников российского посольства из-за дела о шпионаже. 

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Сотрудники российского посольства должны покинуть страну в течение 72 часов.
 
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