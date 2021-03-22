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ЕС ввел санкции в отношении представителей военной хунты Мьянмы

22.03.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

ЕС ввел санкции в отношении представителей военной хунты Мьянмы

  • 22.03.2021, 17:39
ЕС ввел санкции в отношении представителей военной хунты Мьянмы

Штрафные меры означают запрет на въезд в ЕС и заморозку возможных активов.

Евросоюз после захвата военными власти в Мьянме ввел санкции в отношении главнокомандующего Вооруженными силами этой азиатской страны Мина Ауна Хлайна и еще 9 высокопоставленных военнослужащих. Главнокомандующий напрямую вовлечен в процесс принятия решений, касающихся функционирования государства, и тем самым несет ответственность за подрыв демократии и верховенства права, объяснил Брюссель свою позицию в понедельник, 22 марта. Санкции введены и в отношении председателя избирательной комиссии. Штрафные меры означают запрет на въезд в ЕС и заморозку возможных активов, сообщает dw.com.

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов, но пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, насилие со стороны силовиков уже привело к гибели десятков человек.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

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Штрафные меры означают запрет на въезд в ЕС и заморозку возможных активов.
 
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