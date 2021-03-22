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Виктор Бабарико не признал вину

22.03.2021 18:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико не признал свою вину по "делу "Белгазпромбанка" в суде Московского района Минска, где в понедельник, 22 марта, возобновился процесс над белорусским предпринимателем.

"Я не признаю себя виновным в полном объеме, потому что я не совершал никаких преступлений", - заявил Бабарико, отвечая на вопрос судьи Игоря Любовицкого.

Процесс проходит в открытом формате, его проводит Верховный суд Беларуси на выезде. Как отметили в Telegram-канале штаба Бабарико, он - в отличном настроении, "рад видеть людей, которые смогли попасть в зал". В ходе заседания 22 марта продолжили зачитывать обвинение.

Между тем адвокат Виктора Бабарико - Дмитрий Лаевский - во время общения с журналистами высказал мнение, что в работе защитников вскоре могут возникнуть трудности в связи с готовящимся принятием одного из новых нормативных актов - "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности". Юрист уверен, что законопроект в случае его одобрения может существенно затруднить работу "не только по этому делу", передает DW.

Верховный суд Беларуси 17 февраля приступил к рассмотрению уголовного дела "Белгазпромбанка", по которому проходят бывший глава банка Виктор Бабарико, пытавшийся выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах летом 2020 года, шесть топ-менеджеров банка и основатель компании "Активлизинг" Виктор Кобяк. Позднее, 23 февраля, в заседаниях был объявлен перерыв в связи с заболеванием одного из членов состава суда.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико не признал свою вину по "делу "Белгазпромбанка" в суде Московского района Минска, где в понедельник, 22 марта, возобновился...
 
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