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Житель Рогачевского района нашел в поле телегу с тремя трупами

22.03.2021 18:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Повозка находилась в двух с половиной километрах от деревни Малые Стрелки.



10 дней назад в поле на территории Рогачевского района местный житель нашел стоящую телегу, а на ней и рядом — трех мертвых мужчин из соседней деревни. Об этом сегодня пишет «Гомельская правда» со ссылкой на Следственный комитет.
 
Повозка находилась в двух с половиной километрах от деревни Малые Стрелки. Мужчина о находке сообщил в милицию. СК информирует, что при первичном осмотре видимых повреждений у умерших не обнаружено. Обстоятельства выясняются.

Районная газета «Свабоднае слова» уточняет: два тела находились на телеге, а одно рядом. И называет предварительную причину смерти — употребление неустановленной жидкости.
 
 
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Повозка находилась в двух с половиной километрах от деревни Малые Стрелки.
 
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