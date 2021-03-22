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Житель Рогачевского района нашел в поле телегу с тремя трупами
Источник материала: Партизан
Повозка находилась в двух с половиной километрах от деревни Малые Стрелки.
10 дней назад в поле на территории Рогачевского района местный житель нашел стоящую телегу, а на ней и рядом — трех мертвых мужчин из соседней деревни. Об этом сегодня
Повозка находилась в двух с половиной километрах от деревни Малые Стрелки. Мужчина о находке сообщил в милицию. СК информирует, что при первичном осмотре видимых повреждений у умерших не обнаружено. Обстоятельства выясняются.
Районная газета «Свабоднае слова» уточняет: два тела находились на телеге, а одно рядом. И называет предварительную причину смерти — употребление неустановленной жидкости.
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Повозка находилась в двух с половиной километрах от деревни Малые Стрелки.
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