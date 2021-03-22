«Практика» в Конституционной комиссии: 21-летняя преподаватель-стажер ГрГУ рассказала, как будет менять главный закон страны









передает БелТА. Так девушка прокомментировала свое включение в состав специальной комиссии, которая займется конституционной реформой в стране,БелТА.





«Для меня работа в комиссии также станет отличной профессиональной практикой, позволит получить неоценимый профессиональный опыт», — призналась Божена.





Молодой преподаватель из Гродно добавила, что включение ее в состав комиссии стало «приятной неожиданностью», пишет reform.by.





«Глава государства сказал, что необходимо подключить молодежь к работе над проектом. Включение в состав комиссии для меня стало приятной неожиданностью. Горжусь этим, но понимаю и то, насколько большая ответственность возложена на всех членов комиссии», — подчеркнула она.





Она также объяснила, каким образом собирается работать над предложениями по изменению Конституции.





«Активно будем обсуждать возможные изменения и во время диалоговых площадок, встреч с трудовыми коллективами. Конечно, я как представитель молодежи планирую посетить вузы, колледжи, школы, встретиться с учащимися, аккумулировать их мнения. Голос молодежи при разработке предложений об изменении Конституции будет услышан», — уверена собеседница.





Напомним, Божена привлекла внимание публики после того, как неожиданно оказалась в президиуме Всебелорусского народного собрания и сидела прямо за спиной Александра Лукашенко вместе с Михаилом Мясниковичем. Она родилась 26 августа 1999 года и ей всего 21 год.













"Практика" в Конституционной комиссии: кто такая Божена Еремич





16 марта 2021 года Лукашенко своим указом включил Божену и еще 35 человек в Конституционную комиссию, которая должна разработать изменения в Конституцию и обеспечить их всенародное обсуждение. Пока о работе комиссии и возможном направлении конституционной реформы можно судить лишь по туманным комментариям ее членов.





Работа в президиуме ВНС — не первая встреча молодой юристки из Гродно с Лукашенко. Впервые президента лично она увидела в октябре 2018 года во время его встречи со студентами в Гродно.





Спустя месяц она вместе с группой студентов приехала в Минск , чтобы посмотреть на Дворец Независимости.





Через год, в декабре 2019 года, ее пригласили принять участие в «Венском балу» в Минске, где также был президент Беларуси. В 2020 году ее видели рядом с Лукашенко на балу выпускников.





















Божена пробовала себя не только в качестве преподавателя и юриста. Она поучаствовала в национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь 2020». К сожалению, проведение конкурса было приостановлено на неопределенный срок из-за пандемии, и в 2020 году самую красивую девушку так и не выбрали.





Представляя себя во время отборочного тура она сказала, что в школе мечтала стать прокурором, а вдохновляет ее Мария Василевич, которая победила в конкурсе красоты и стала депутатом парламента.







