Источник материала: UDF



Иллюстративное фото Надежды Бужан

Интерфакс . «На прошлой неделе офис Светланы Тихановской предложил белорусам проголосовать за переговоры оппозиции с режимом Лукашенко при международном посредничестве и поиск платформы для проведения выборов в текущем, а не в 2022 году. США поддерживают эту инициативу», — заявила посол США в Беларуси Джули Фишер на форуме Кастуся Калиновского в Вильнюсе в понедельник, пишет

«Мы готовы ввести больше санкций, персональных и в отношении структур, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Мы готовы ввести больше санкций в случае отсутствия каких-либо улучшений», — отметил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЕС и США поддержали инициативу белорусской оппозиции провести выборы в 2021 году Диалог — это единственный путь для обеспечения мирного урегулирования нынешнего кризиса.

Посол Евросоюза в Беларуситакже заявил о поддержке инициативы оппозиции. Переговоры, считает он, «должны привести к свободным демократичным выборам в этом году, как Джули сказала — не позже. И с широким международным наблюдением», — сказал он.Кроме того, на Форуме Калиновского показали видеообращение главы дипломатии ЕСПо словам Борреля, ЕС провел полную ревизию отношений с Беларусью, прекратил политические контакты и прямое финансирование властей.В тоже время глава европейской дипломатии заявил, что «подлинный инклюзивный диалог — это единственный путь для обеспечения мирного урегулирования нынешнего кризиса». «И мы готовы поддержать этот процесс», — заверил Боррель.