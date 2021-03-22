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ЕС и США поддержали инициативу белорусской оппозиции провести выборы в 2021 году

22.03.2021 18:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ЕС и США поддержали инициативу белорусской оппозиции провести выборы в 2021 году
Иллюстративное фото Надежды Бужан
Об этом было заявлено на Форуме Кастуся Калиновского в Вильнюсе.

«На прошлой неделе офис Светланы Тихановской предложил белорусам проголосовать за переговоры оппозиции с режимом Лукашенко при международном посредничестве и поиск платформы для проведения выборов в текущем, а не в 2022 году. США поддерживают эту инициативу», — заявила посол США в Беларуси Джули Фишер на форуме Кастуся Калиновского в Вильнюсе в понедельник, пишет Интерфакс.


Посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель также заявил о поддержке инициативы оппозиции. Переговоры, считает он, «должны привести к свободным демократичным выборам в этом году, как Джули сказала — не позже. И с широким международным наблюдением», — сказал он.

Кроме того, на Форуме Калиновского показали видеообращение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Мы готовы ввести больше санкций, персональных и в отношении структур, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Мы готовы ввести больше санкций в случае отсутствия каких-либо улучшений», — отметил он.


По словам Борреля, ЕС провел полную ревизию отношений с Беларусью, прекратил политические контакты и прямое финансирование властей.

В тоже время глава европейской дипломатии заявил, что «подлинный инклюзивный диалог — это единственный путь для обеспечения мирного урегулирования нынешнего кризиса». «И мы готовы поддержать этот процесс», — заверил Боррель.
 
 
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Диалог — это единственный путь для обеспечения мирного урегулирования нынешнего кризиса.
 
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