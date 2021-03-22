Источник материала: UDF



Фото Надежды Бужан, nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ начинает рассылку извещений об отсутствии техосмотра и привлечении к ответственности Камеры фиксируют факт участия транспортного средства в дорожном движении.

С 1 марта в соответствии с новым административным законодательством предусмотрена возможность привлечения собственников транспортных средств к ответственности за все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта на основании их фиксации специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.Помимо фотофиксации превышения скорости и правил остановки/стоянки организовано привлечение к ответственности за управление без техосмотра.Камеры фиксируют факт участия транспортного средства в дорожном движении, распознают регистрационный знак и сверяют его с базой данных АИС «Белтехосмотр» на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. При отсутствии разрешения в отношении собственника выносится соответствующее постановление.Если нарушение зафиксировано впервые, владелец освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения.В следующий раз собственник будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины. При этом к ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо — собственник или владелец транспортного средства.Если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток (с 00:00 до 23:59), собственник транспортного средства будет привлечен к административной ответственности только один раз.В случае несогласия с принятым решением, оно может быть обжаловано в подразделение ГАИ по месту жительства в течение месяца со дня получения копии постановления.