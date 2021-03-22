ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ начинает рассылку извещений об отсутствии техосмотра и привлечении к ответственности

22.03.2021 18:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

ГАИ начинает рассылку извещений об отсутствии техосмотра и привлечении к ответственности
Фото Надежды Бужан, nn.by
Об этом сообщает пресс-служба МВД.

С 1 марта в соответствии с новым административным законодательством предусмотрена возможность привлечения собственников транспортных средств к ответственности за все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта на основании их фиксации специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.

Помимо фотофиксации превышения скорости и правил остановки/стоянки организовано привлечение к ответственности за управление без техосмотра.

Камеры фиксируют факт участия транспортного средства в дорожном движении, распознают регистрационный знак и сверяют его с базой данных АИС «Белтехосмотр» на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. При отсутствии разрешения в отношении собственника выносится соответствующее постановление.

Если нарушение зафиксировано впервые, владелец освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения.

В следующий раз собственник будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины. При этом к ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо — собственник или владелец транспортного средства.

Если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток (с 00:00 до 23:59), собственник транспортного средства будет привлечен к административной ответственности только один раз.

В случае несогласия с принятым решением, оно может быть обжаловано в подразделение ГАИ по месту жительства в течение месяца со дня получения копии постановления.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Камеры фиксируют факт участия транспортного средства в дорожном движении.
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Рогачевского района нашел в поле телегу с тремя трупами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by