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Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА
Источник материала: UDF
Фото: pfc-cska.com
Отмечается, что сотрудничество решили прекратить по обоюдному желанию.
Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Красно-синие под его руководством одержали 82 победы в 167 матчах, завоевали Суперкубок России-2018, дважды становились серебряными призерами чемпионата России и дошли до стадии 1/4 финала Лиги Европы-2017/18. В том же году армейцы два раза побеждали мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов.
Сам Гончаренко признался, что для него время работы с этой командой было лучшим периодом карьеры.
– Для меня было честью работать в таком великом клубе как ПФК ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце, – сказал он.
43-летнего белоруса на посту главного тренера ЦСКА заменит 41-летний хорват Ивица Олич.
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Сам он назвал работу с этой командой лучшим периодом своей карьеры.
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