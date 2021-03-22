Источник материала: UDF



Фото: pfc-cska.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА Сам он назвал работу с этой командой лучшим периодом своей карьеры.

Отмечается, что сотрудничество решили прекратить по обоюдному желанию.возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Красно-синие под его руководством одержали 82 победы в 167 матчах, завоевали Суперкубок России-2018, дважды становились серебряными призерами чемпионата России и дошли до стадии 1/4 финала Лиги Европы-2017/18. В том же году армейцы два раза побеждали мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов.Сам Гончаренко признался, что для него время работы с этой командой было лучшим периодом карьеры.– Для меня было честью работать в таком великом клубе как ПФК ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце, – сказал он.43-летнего белоруса на посту главного тренера ЦСКА заменит 41-летний хорват