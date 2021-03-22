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Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА

22.03.2021 18:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА
Фото: pfc-cska.com
Известный футбольный тренер из Беларуси Виктор Гончаренко 22 марта ушел с поста главного наставника московского ЦСКА, сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что сотрудничество решили прекратить по обоюдному желанию.

Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Красно-синие под его руководством одержали 82 победы в 167 матчах, завоевали Суперкубок России-2018, дважды становились серебряными призерами чемпионата России и дошли до стадии 1/4 финала Лиги Европы-2017/18. В том же году армейцы два раза побеждали мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов.

Сам Гончаренко признался, что для него время работы с этой командой было лучшим периодом карьеры.

– Для меня было честью работать в таком великом клубе как ПФК ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце, – сказал он.

43-летнего белоруса на посту главного тренера ЦСКА заменит 41-летний хорват Ивица Олич.
 
 
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Сам он назвал работу с этой командой лучшим периодом своей карьеры.
 
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