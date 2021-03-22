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ДТП с мусоровозом в Могилевском районе: пострадали 7 человек – видео

22.03.2021 18:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Авария произошла накануне, в воскресенье 21 марта: при выезде со второстепенной дороги на главную легковушка не остановилась перед запрещающим знаком и вылетела на встречную полосу.

Там Fiat врезался в мусоровоз, который двигался по главной дороге. В аварии травмы получили семь человек, которые ехали в легковушке.

 

 
 
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Легковушка Fiat столкнулась с мусоровозом в Могилевском районе, в результате пострадали семь человек. Смотрите на видео кадры, снятые авторегистратором.
 
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