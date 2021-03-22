В топ-10 самых дорогих доменов байнета новое имя — metaratings за 6677 долларов

17 360 рублей (6677 долларов) было отдано за домен metaratings.by на благотворительном аукционе доменов , сообщает hoster.by , провайдер хостинга и облачных решений для бизнеса, технический администратор доменных зон .by и .бел.

Это восьмая строчка в топ-10 самых дорогих доменов в белорусском сегменте интернета.





Рейтинг самых дорогих доменов теперь выглядит так (в долларах):

casino.by — 30 000

авто.бел — 21 000

реклама.бел — 15 104

online.by — 11 590

travel.by — 9857

up.by — 7719

metaratings.by — 6677

sex.by — 6629

minsk2019.by — 6527

okna.by — 6461

Все вырученные средства за вычетом стандартной стоимости регистрации доменного имени направляются победителями аукционов в белорусские детские дома.