ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В топ-10 самых дорогих доменов байнета новое имя — metaratings за 6677 долларов

22.03.2021 18:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

17 360 рублей (6677 долларов) было отдано за домен metaratings.by на благотворительном аукционе доменов, сообщает hoster.by, провайдер хостинга и облачных решений для бизнеса, технический администратор доменных зон .by и .бел.

Это восьмая строчка в топ-10 самых дорогих доменов в белорусском сегменте интернета.

В топ-10 самых дорогих доменов байнета новое имя — metaratings за 6677 долларов

 

Рейтинг самых дорогих доменов теперь выглядит так (в долларах):

casino.by — 30 000 

авто.бел — 21 000

реклама.бел — 15 104

online.by — 11 590

travel.by — 9857

up.by — 7719

metaratings.by — 6677

sex.by — 6629

minsk2019.by — 6527

okna.by — 6461

 

Все вырученные средства за вычетом стандартной стоимости регистрации доменного имени направляются победителями аукционов в белорусские детские дома. 

 

Иллюстрация pixabay.com

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 360 рублей (6677 долларов) было отдано за домен metaratings.by на благотворительном аукционе доменов, сообщает
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол США: Соединенные Штаты готовы помочь в организации выборов в Беларуси с учетом международных стандартов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by