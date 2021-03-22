Глава делегации ЕС в Беларуси: мы полностью поддерживаем призыв Тихановской к общенациональному диалогу

Евросоюз поддерживает призыв белорусского демократического лидера Светланы Тихановской к общенациональному и инклюзивному диалогу между властями и оппозицией, заявил глава делегации ЕС в Беларуси Дирк Шубель, выступая 22 марта на Форуме Кастуся Калиновского в сейме Литвы.



Дирк Шубель. Фото: представительство ЕС в Беларуси.

«Мы полностью поддерживаем призыв Светланы Тихановской к общенациональному и инклюзивному диалогу между белорусскими властями и политической оппозицией, включая, конечно, Координационный совет и представителей гражданского общества, который приведет к свободным демократическим выборам в этом году. Как сказала Джули (посол США в Беларуси Джули Фишер, которая в своем выступлении также поддержала идею Тихановской. — БелаПАН .), в этом году, а не когда-нибудь позже», — отметил Шубель.

По его словам, выборы должны пройти при широком международном наблюдении под эгидой ОБСЕ.

Шубель подчеркнул, что только мирный и демократический процесс позволит найти приемлемое решение по выходу из кризиса и восстановить фундаментальные права и свободы в Беларуси.

Он отметил, что ЕС поддерживает предложение ОБСЕ об оказании этой организацией содействия диалогу власти и оппозиции в Беларуси. «И мы сожалеем, что Беларусь, которая является частью ОБСЕ, до сих пор не ответила на это предложение. Мы вновь призываем власти принять его», — сказал Шубель.

Он подчеркнул, что, по мнению ЕС, «возможный демократический процесс должен сопровождаться параллельным процессом по восстановлению справедливости». Шубель вновь напомнил о необходимости расследования всех случаев нарушения прав человека, включая сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными участниками демонстраций, а также призвал белорусские власти прекратить их преследование.

Шубель сообщил, что ЕС работает над четвертым пакетом санкций в отношении тех, кто виновен в фальсификации выборов и репрессиях.

18 марта Светлана Тихановская объявила о начале общенационального голосования на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями властей Беларуси при международном посредничестве. Результаты голосования, по мнению инициаторов, должны подтвердить запрос общества на разрешение кризиса путем переговоров, а также убедить международное сообщество усилить давление на белорусские власти, чтобы подтолкнуть их к диалогу. К 17.30 22 марта количество проголосовавших превысило 673 тыс., около 99% из них выступают за переговоры.