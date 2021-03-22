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На Брилевской пьяный на каршеринговой Kia, скрываясь от ГАИ, снес знак и врезался в дерево

22.03.2021 19:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске нетрезвый водитель каршерингового авто снес дорожный знак и врезался в дерево, сообщили в ГАИ.

Утром 20 марта на улице Кижеватова внимание инспекторов привлек каршеринговый Kia, который ехал со стороны улицы Брестской в направлении улицы Вирской. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал, повернул на улицу Брилевскую и попытался скрыться.

Во ходе погони водитель Kia не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги, врезался в дорожный знак и дерево.


Установлено, что водитель каршерингового авто был пьян — медосвидетельствование показало два промилле алкоголя. На нарушителя инспекторы составили административные протоколы.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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На нарушителя инспекторы составили административные протоколы.
 
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