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На Брилевской пьяный на каршеринговой Kia, скрываясь от ГАИ, снес знак и врезался в дерево
Источник материала: Tut.by
В Минске нетрезвый водитель каршерингового авто снес дорожный знак и врезался в дерево,
Утром 20 марта на улице Кижеватова внимание инспекторов привлек каршеринговый Kia, который ехал со стороны улицы Брестской в направлении улицы Вирской. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал, повернул на улицу Брилевскую и попытался скрыться.
Во ходе погони водитель Kia не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги, врезался в дорожный знак и дерево.
Установлено, что водитель каршерингового авто был пьян — медосвидетельствование показало два промилле алкоголя. На нарушителя инспекторы составили административные протоколы.
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На нарушителя инспекторы составили административные протоколы.
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