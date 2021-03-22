Xiaomi Poco F3 и Poco X3 Pro представлены официально. Цена - от 349 евро

Источник материала: Tut.by

Xiaomi официально представила новые смартфоны Poco F3 и Poco X3 Pro. Устройства получили «почти флагманские» характеристики при относительно доступной цене. Об этом сообщает FoneArena .

Poco X3 Pro





Девайс получил экран на 6,67 дюйма с IPS-матрицей и частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 860, от 6/128 ГБ памяти, поддержку карт microSD, а также батарейку объемом 5160 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу питания, есть ИК-передатчик и стереодинамики. Для кого-то окажется важным наличие NFC-модуля.

Основная камера новинки состоит из модулей разрешением 48 Мп, 8 Мп (ширик), 2 Мп и 2 Мп (макро и глубина). Фронтальный датчик — 20 Мп. Из других особенностей, которыми хвалится сама компания, улучшенный моторчик для более точной тактильной отдачи.

Стартовая цена смартфона в Европе — 249 евро, старт продаж — 30 марта.

Poco F3





Этот смартфон является международной версией Redmi K40, который пока продается только в Китае.

Так, в активе 6,67-дюймовый экран с матрицей AMOLED (разрешение FHD+) и частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 870, не менее 6/128 ГБ памяти, слот для карт microSD отсутствует, батарейка на 4520 мАч с 33-ваттной зарядкой, а также боковой сканер отпечатков, два динамика и ИК-излучатель. А еще поддерживаются сети 5G и NFC.

Основная камера состоит из модулей на 48 Мп, 8 Мп (ширик), 5 Мп (макро). Фронтальная камера — 20 Мп.

Цена в Европе — от 349 евро.