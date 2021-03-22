Похоже, найдена самая жуткая статуя в Беларуси. Если вы заглянете ей в лицо, вам может стать страшно

Источник материала: Onliner

Под Слуцком есть статуя, которая могла бы вдохновить Стивена Кинга на очередной рассказ. «Из-за тумана мне сначала показалось, что у дороги стоит человек. Когда я подъехала ближе, то увидела статую без лица», — рассказала сотрудница «Кур'ера» Александра Шагойко изданию. Если вы видели в Беларуси что-то похожее, скидывайте на почту dm@onliner.by или в Telegram — @dmitrymeleh.





Эта скульптура около 70 лет украшала Слуцкий парк культуры и отдыха. Идеализированная труженица полей, по задумке архитектора, несла каравай Сталину, изображенному неподалеку. Впоследствии памятник Сталину заменили на другой — Ленину, однако смысл от этого не поменялся.

Еще в прошлом году труженица была в порядке. Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в беседе с корреспондентом Pressball.by рассказывал, как поразила его скульптура: «Памятник „Каравай вождю“ меня просто сразил. Он стоит в парке выбеленный — как будто на дворе 1974 год», — говорил он. Однако после этого что-то пошло не так. Дозвониться в райисполком и выяснить причину случившегося мы пока не смогли, но обязательно опубликуем их комментарий, если чиновники решат высказаться.