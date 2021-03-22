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Похоже, найдена самая жуткая статуя в Беларуси. Если вы заглянете ей в лицо, вам может стать страшно
Источник материала: Onliner
Под Слуцком есть статуя, которая могла бы вдохновить Стивена Кинга на очередной рассказ. «Из-за тумана мне сначала показалось, что у дороги стоит человек. Когда я подъехала ближе, то увидела статую без лица», —
Эта скульптура около 70 лет
Еще в прошлом году труженица была в порядке. Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в беседе с корреспондентом Pressball.by рассказывал, как поразила его скульптура: «Памятник „Каравай вождю“ меня просто сразил. Он стоит в парке выбеленный — как будто на дворе 1974 год», —
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Похоже, найдена самая жуткая статуя в Беларуси. Если вы заглянете ей в лицо, вам может стать страшно
Под Слуцком есть статуя, которая могла бы вдохновить Стивена Кинга на очередной рассказ. «Из-за тумана мне сначала показалось, что у дороги стоит человек. Когда...
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