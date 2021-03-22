Минфин: поддержка банков и предприятий из бюджета обернулась наращиванием госдолга





Юрий Селиверстов





пишет Office Life, из бюджета пришлось рекапитализировать Беларусбанк на 1 млрд рублей. Как оказалось,Office Life, из бюджета пришлось рекапитализировать Беларусбанк на 1 млрд рублей.





Кроме того, Минфин разместил в депозиты временно свободные средства бюджета в белорусских рублях и валюте.





Белагропромбанку и Белинвестбанку Минфин продлил до 2028 года сро­ки возврата субординирован­ных кредитов.





Для оказания финансовой поддержки предприятиям реаль­ного сектора были предо­ставлены гарантии правитель­ства по банковским кредитам почти на 1,2 млрд рублей и местных органов власти — на 313,5 млн рублей.





Реструкту­ризация долгов комби­натов хлебопродуктов (на сум­му ранее исполненных гарантий правительства и местных орга­нов власти) потребовала увеличить устав­ный фонд Агентства по управле­нию активами на 1,8 млрд рублей.





Министр признал, что принятые решения имели определенные издержки: пришлось увеличить государственные заимствования, нарастив госдолг.





В структуре бюджета сократилась доля капитальных расходов при росте удельного веса расходов на капитализацию организаций реального сектора.