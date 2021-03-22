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Минфин: поддержка банков и предприятий из бюджета обернулась наращиванием госдолга

22.03.2021 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр финансов Юрий Селиверстов в статье для журнала «Финансы. Учет. Аудит» рассказал, как в 2020 году Минфин поддержал бан­ковскую систему и реальный сектор.


Юрий Селиверстов

Как оказалось, пишет Office Life, из бюджета пришлось рекапитализировать Беларусбанк на 1 млрд рублей.

Кроме того, Минфин разместил в депозиты временно свободные средства бюджета в белорусских рублях и валюте.

Белагропромбанку и Белинвестбанку Минфин продлил до 2028 года сро­ки возврата субординирован­ных кредитов.

Для оказания финансовой поддержки предприятиям реаль­ного сектора были предо­ставлены гарантии правитель­ства по банковским кредитам почти на 1,2 млрд рублей и местных органов власти — на 313,5 млн рублей.

Реструкту­ризация долгов комби­натов хлебопродуктов (на сум­му ранее исполненных гарантий правительства и местных орга­нов власти) потребовала увеличить устав­ный фонд Агентства по управле­нию активами на 1,8 млрд рублей.

Министр признал, что принятые решения имели определенные издержки: пришлось увеличить государственные заимствования, нарастив госдолг.

В структуре бюджета сократилась доля капитальных расходов при росте удельного веса расходов на капитализацию организаций реального сектора.
 
 
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Министр финансов Юрий Селиверстов в статье для журнала «Финансы. Учет. Аудит» рассказал, как в 2020 году Минфин поддержал бан­ковскую систему и реальный сектор.
 
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