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Минфин: поддержка банков и предприятий из бюджета обернулась наращиванием госдолга
Источник материала: Партизан
Министр финансов Юрий Селиверстов в статье для журнала «Финансы. Учет. Аудит» рассказал, как в 2020 году Минфин поддержал банковскую систему и реальный сектор.
Юрий Селиверстов
Как оказалось,
Кроме того, Минфин разместил в депозиты временно свободные средства бюджета в белорусских рублях и валюте.
Белагропромбанку и Белинвестбанку Минфин продлил до 2028 года сроки возврата субординированных кредитов.
Для оказания финансовой поддержки предприятиям реального сектора были предоставлены гарантии правительства по банковским кредитам почти на 1,2 млрд рублей и местных органов власти — на 313,5 млн рублей.
Реструктуризация долгов комбинатов хлебопродуктов (на сумму ранее исполненных гарантий правительства и местных органов власти) потребовала увеличить уставный фонд Агентства по управлению активами на 1,8 млрд рублей.
Министр признал, что принятые решения имели определенные издержки: пришлось увеличить государственные заимствования, нарастив госдолг.
В структуре бюджета сократилась доля капитальных расходов при росте удельного веса расходов на капитализацию организаций реального сектора.
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Министр финансов Юрий Селиверстов в статье для журнала «Финансы. Учет. Аудит» рассказал, как в 2020 году Минфин поддержал банковскую систему и реальный сектор.
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