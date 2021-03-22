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Медики ряда минских больниц создали отраслевой профсоюз «Панацея»

22.03.2021 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учредителями отраслевой профсоюзной организации работников здравоохранения «Панацея» стали сотрудники РНПЦ ДОГИ, РНПЦ ОМР им. Александрова, МНПЦ ХТ и Г, 3 ГКБ им. Клумова и другие.



Своей задачей «Панацея» ставит защиту прав и интересов сотрудников здравоохранения, объединение медицинского сообщества, обсуждение медицинской реформы, пишет Thinktanks.by, а также расширение возможностей международного сотрудничества для работников здравоохранения, сообщает пресс-служба Свободного профсоюза Белорусского. 

«Панацея» приглашает заинтересованные коллективы всех медицинских учреждений по всей Беларуси присоединиться к их организации для отстаивания общих интересов.
 
 
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Учредителями отраслевой профсоюзной организации работников здравоохранения «Панацея» стали сотрудники РНПЦ ДОГИ, РНПЦ ОМР им. Александрова, МНПЦ ХТ и Г, 3 ГКБ им....
 
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