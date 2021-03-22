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Невнимательный житель Таиланда купил айфон в интернет-магазине. Вместо телефона ему привезли письменный стол

22.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Невнимательный житель Таиланда купил айфон в интернет-магазине. Вместо телефона ему привезли письменный стол

Житель Таиланда купил iPhone 7 в интернет-магазине. К удивлению мужчины, вместо телефона он получил письменный стол в виде айфона. На необычный случай обращает внимание Oriental Daily.

Уточняется, что мужчина перед покупкой не перепроверил свой заказ. По фотографиям на сайте интернет-магазина он не понял, что это не телефон, а стол. Единственное, что смутило тайца, – это стоимость доставки, она показалась ему слишком высокой для коробки с iPhone 7.

Посылку привезли, и все встало на свои места. Выяснилось, что мужчина заказал огромную реплику белого iPhone 7 в виде стола.

Модель подобного стола от корейской компании your10×10 выглядит так (фото из Instagram your10×10):


Заглавное фото: twitter / fazlihalimmedia

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Житель Таиланда купил iPhone 7 в интернет-магазине. К удивлению мужчины, вместо телефона он получил письменный стол в виде айфона. На необычный случай обращает...
 
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